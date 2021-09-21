蔡英文總統日前在民進黨中常會中宣稱，在美國的蕭美琴大使跟她的團隊、在日本的謝長廷大使跟他的團隊、在德國的謝志偉大使跟他的團隊，都是台灣優秀的駐外外交人員。

台灣確實有許多優秀的外交人員，但絕對不是謝長廷與謝志偉！

外交人員首要任務是維護國家利益，駐外人員更應該全副精力放在促進我與駐在國關係，而不是時時涉入國內政治。

2018年九合一選舉，謝長廷不去與日本政府溝通核食進口議題，卻斷然回台為民進黨候選人助選。結果反核食進口公投過後，日本政府極度不滿，甚至明言台灣恐難加入CPTPP。謝長廷卻說公投後果要由台灣全民負擔。謝長廷被譏為「助日代表」不是浪得虛名。

謝志偉兩度派駐德國，卻不知所為何事？去年德國政府發言人被問到台灣捐贈口罩一事，刻意以「其他國家」稱呼，絕口不提台灣。謝志偉自稱「台灣大使」，國人卻看不到這位「大使」如何維護國家利益。最近為了BNT疫苗之事，謝志偉與前立委郭正亮你來我往進行了三回合的鬥嘴。儼然把外交工作當副業，仍然以台灣名嘴自居。

民間要求政府撤換「雙謝」的聲浪不絕於耳。即使蔡總統不願意撤換，或者有難以撤換的苦衷，保持緘默也就罷了。卻睜著眼睛說瞎話，指稱「雙謝」是優秀的外交人員。不但令人難以信服，反而越描越黑。

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