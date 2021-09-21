大陸房地產巨頭恒大財務風暴，引發美股恐慌性賣壓，盤中暴跌近千點，終場重挫614點。恒大是大陸內需的地產商，竟會引發「蝴蝶效應」對美股造成巨大衝擊，是投資人對可能導致中國系統性經濟風險的恐慌所造成。台灣房地產也被炒到年輕人怨聲載道，台灣房地業是否也會變成下一隻「蝴蝶」？

就在昨天，由於市場傳出北京要求解決房屋短缺問題，港股地產股已經先行全面倒地。 據香港媒體報導，大陸國家主席習近平早於3年前（2018年）就在一個港澳工作協調小組內部會議上，明確說到：「香港商界影響中央治港政策的日子已經一去不復返」。中共中央高層口中所指的香港商界，其實就是指地產商。

從改革開放以來，隨著大陸經濟的高速發展，在土地資源的稀缺之下，房地產一直是伴隨經濟發展最容易被炒作的商品，而價格居高不下的房產，更是影響習近平希望「共同富裕」的絆腳石，如今大陸地產商可能淪為下一波祭品，並不會讓人覺得奇怪。

反倒是台灣這幾年房價被炒到飆漲得無法無天，讓年輕人望屋興嘆。面對不合理的炒作手段，民進黨政府只是輕輕帶過，外界期待課徵囤房稅，更是無動於衷。蔡政府不願意出手解決房價不合理飆漲的問題，到底在怕什麼？難道是因為民進黨高層都坐擁豪宅，而不願意房價下跌嗎？

如果房價一直高高在上，不僅會讓最支持民進黨的年輕人深感失望，如果台灣房地產也跟大陸的恆大一樣，一夕動盪就可能造成經濟的系統性風險，台灣經濟扛得住嗎？

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