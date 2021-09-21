大陸國家主席習近平視察西安衛星測控中心時強調，「太空資產是國家戰略資產，要管好、用好，更要保護好」，同時大陸神州12號太空船降落在東風著陸場，大陸太空戰略又往前一步，美中競爭也將從地球延伸到太空。

西安衛星測控中心隸屬於解放軍的戰略支援部隊，具有資訊技術背景的巨乾生7月剛獲任命擔任司令員。除西安外，大陸還在納米比亞、喀拉蚩、馬林迪及聖地牙哥等地設有海外測控站。

習近平強調太空戰略資產，首先是對世界宣示中國太空政策的重點，在於外太空能力與合法性。中國已擁有將人送至太空的能力，並成功發射空間站與鵲橋號中繼衛星，建立在外太空長期存在能力，將進一步實現登月計畫與火星探索計畫。

其次，透過太空產業建立屬於中國的產業供應鏈，避免類似晶片問題，再因中美貿易戰影響中國的太空計畫。

第三，太空戰略資產可以展現太空嚇阻能力，太空部隊除提供資訊、進攻和防禦行動之外，尚涵蓋太空嚇阻之作用。

2016年《中國的航天》白皮書已提及，「把發展航天事業作為國家整體發展戰略的重要組成部分」。2019年《新時代的中國國防》白皮書再提到，「太空是國際戰略競爭制高點，太空安全是國家建設和社會發展的戰略保障」。大陸已掌握太空戰略資源，未來美中更大的戰略爭奪必然從地球轉向太空發展，未來誰掌握太空，誰就能掌握地球。

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