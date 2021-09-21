5歲的小女孩看電視報導，說非洲有個地方，每30秒鐘就有一孩童因瘧疾而死亡。因為太窮，睡覺沒蚊帳，瘧蚊傳染瘧疾，速度極快。

寫信給比爾蓋茲

這個小女孩很有惻隱之心，她開始省下一切的零用錢，在父母及鄰居的協助下，開始對非洲捐贈蚊帳。但力量仍有限，後來他們找有錢的人捐錢。他們曾經寫信給世界首富比爾．蓋茲：「親愛的比爾．蓋茲先生：沒有蚊帳，非洲的小孩會因為瘧疾而死掉。他們需要錢，可是聽說錢都在你那裡。」

後來比爾．蓋茲基金會捐了300萬美金。蓋茲的回信中，開玩笑地說，看樣子他不捐錢是不行的了，因為錢都在他那裡嘛！這個小女孩的惻隱之心，已拯救了100萬個非洲孩童，這個了不起的愛心故事，詳見格林文化，郝廣才先生編著的「今天TODAY」。

貧民窟沒有蚊帳

我訪問過好些國家的貧民窟。有一年，我和妻子蘇老師去印度加爾各答德蕾莎修女Mother Teresa辦的垂死之家當志工。曾有機會去看那裡的貧民窟。

貧民窟的人，睡在鋪有簡單又髒的地毯上，當然沒有蚊帳。我們參觀了一會，朋友勸我們盡速離開，朋友說已看到有蚊子叮在我脖子上。想到瘧疾，我們參觀不到半小時就離開了，我們到加爾各答當志工之前也有防瘧準備，從台灣帶了蚊帳去。

另外，我們在緬甸也創辦慈善基金會，幫助那裡受難的人。緬甸除首都內比都及第一大城仰光以外，全國都是瘧疾，去那裏獻愛心，真是要有不怕死的精神。

世界貧富差距，極為懸殊。2017年估計，全球最富有的8個人，擁有的財富等於全球較窮的半數人財富之和。富人如比爾．蓋茲者，他們極富愛心，捐了很多錢，並承諾裸捐，但一毛不拔的富人仍居多數。

英國皇家婚禮的花費更令人咋舌。就以最近因種族問題有大新聞的哈里王子與梅根的婚禮來說，推估花了新台幣13億元。

飽漢當知餓漢飢

我常常在想，富有的人，如都能多一點惻隱之心，飽漢能想到餓漢飢，而伸出援手，這個世界該是多麼美好！但是幾千年來此事甚難成。主要關鍵仍在於一個觀念。有錢人始終在想錢是他的，愈多愈好。

但人生是由零到零的過程，靈車的後面絕對沒有搬家公司的大卡車。我常引用蘋果創辦人賈伯斯的話來提醒許多有錢的夢中人。

賈伯斯逝世前躺在病榻上說：世人所羨慕的財富及好名聲我都有，但現在我躺在病榻上，這一切對我都毫無意義了！

英國皇家辦個婚禮就用掉13億新台幣。我在想，當時婚禮如以極簡單的方式辦，沒有婚宴等排場，將13億新台幣都捐去送蚊帳，一輩子有人懷念你，自己也會一輩子心有喜樂。

將來到了天家，上帝也會說，孩子你做得好，來享受這天堂永生之福吧！倘如此，世界上還有比這更有意義的婚禮嗎？

有錢的朋友呀！把你們的錢拿出一點點，幫助世上苦難的人吧！「因為聽說錢都在你們那裡！！」

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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