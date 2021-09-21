最近整理和發表早期的歷史照片，許多跟先總統有關，包括1950年7月底遠東盟軍司令麥克阿瑟將軍訪問台灣，蔣中正總統親自到機場迎接。在此大約1個月前，北韓軍隊揮軍南下，攻擊凌厲。麥帥訪台主要目的是聯合中華民國政府，阻止共產主義勢力的擴張，並做軍事反擊的規畫。

根據當時美國國務卿艾奇遜多年後的回憶錄，麥帥之行並沒有事先申請白宮的同意，甚至事先知會也沒有，連大批武器運送台灣，也是先斬後奏。事實上，杜魯門政府之前的聲明已經把台灣排在美國的防衛圈之外，麥帥之舉根本上是改變美國政府的戰略決策，逼使杜魯門總統追認，從而保存了中華民國與台灣的命脈。

這讓我想起民進黨汙衊先總統的真正動機，即先總統的巨大身影會對照出他們的卑微渺小，讓他們的宣傳成為滑稽的自我吹噓。儘管近年美國史學家認為杜魯門的自我克制阻止了第三次世界大戰，不過這種觀念脫離了真實的戰場。

二戰結束，蘇聯就迅速以武器和人員擴張地盤，杜魯門消極被動，還不時在盟友背後捅上一刀，能取勝不取勝，等到對方勢力坐大時，再來強調「阻止第三次世界大戰」。麥克阿瑟將軍是拚命沙場的戰士，與蔣總統有二戰並肩作戰的血盟之義，杜魯門之後的艾森豪總統也是如此，軍人具有忠義精神，只有政客才會背信忘義，翻臉無情。

事實上，中華民國與蔣總統在二戰所結下的善緣，回報成台灣發展的龐大力量。美國總統艾森豪、日本首相岸信介、南韓總統朴正熙先後訪台。無論是基於二戰同盟之義，或者對蔣總統個人的知恩圖報，他們都表現出強烈的忠義精神。民進黨和他們網路嘍囉一直鬥臭先總統，汙衊他是「殺人魔王」。那麼，請問，民主美國和日本的元首20年間堅定支持蔣總統「殺人魔王」，踐踏台灣的尊嚴，今天反而不跟你們的皇上站在一起拍照，為什麼呢？這種造假的歷史其實一下子就拆穿了。事實上，先總統爭取到的免費飛機大炮以及巨額無息建設貸款，所有的好處每一分民進黨也都享受到了，但瞬間翻臉，然後再插上一刀，其形象之猥瑣實不堪入目。

至於促轉會所提出「受難者家屬的意見」，也令人好奇。促轉會把所有被處決的中共地下黨員全部平反，並且給了他們「民主前輩」的殊榮。他們當年的工作就是組織宣傳，配合解放軍渡海的民政接管工作。既然促轉會把所有為建立中華人民共和國而犧牲的台灣人都當成「民主前輩」，成為道道地地的「紅色附隨組織」，那麼要求拆蔣公銅像的下一代就不難預測了。至於促轉會經常掛在嘴邊的受難者家屬，理應包括了被平反的中共烈士的家屬，何不完整公開他們的名單以及政治主張。

兩岸關係其實進入非常關鍵的時刻，美、日各國的嚴重關切並非無的放矢，他們從各種情報看到了局勢真實的危險，然而台灣這邊只看到促轉會這種偷雞摸狗的單位成天巧言令色。這裡要把話說清楚，先總統時代兩岸海空戰事屬稀鬆平常，這次老共要打過來，你們只有靠自己了，不要說大話，不要吹牛，這只是忘恩負義者必然的報應而己。