我在台灣與美國前後教書時間超過30年，遇到各樣的學生，有認真學習成績優異者，有雖然用功努力但表現不如預期者，有不太認真但憑聰明還是可以過關者，也有因為毫無學習動機、考試成績不佳而被死當者。

有些學生因考試成績很差，希望透過另外寫報告來彌補學期總體表現，不過課程大綱（老師與學生這門課的合約）中對成績的計算已有明確規定，因此有時也愛莫能助。部分老師看到學生從未缺課，課堂內也專心聽講並提出問題，同時他總是如期完成作業，考試時也認真作答，但成績就是不如理想，因而在考卷上除了分數給了C外，也加註一句「A for the effort!」，以肯定他的努力。

政黨執政其實和學生修課有許多類似之處，有認真做事，讓老百姓明顯看到成績者；有雖然表現不盡理想，但在大多數的選民心目中，他們確實投入許多的心力，不過因為某些外在因素讓政績未如預期。當然，我們也看到政績很差，又不認真做事的政黨，還要求替他們打分數的老百姓稱許其執政表現，給一個讚。

就以民進黨政府處理疫苗採購的流程來看，事前的規畫明顯就是不夠周全，又加上意識形態作祟，讓可以進來的BNT疫苗硬是遭到卡關。明明疫苗已經不足，但卻不努力透過各種管道多方採購，反而設下關卡讓能夠買到疫苗者處處碰壁，就有如學生明知自己沒有認真讀書，卻想拖其他學生下水，不讓他們爭取好成績。疫苗進口的時程完全沒有掌握，卻逕行安排施打順序，造成第2劑疫苗施打時間的延誤，影響其效力。當社會各界對3+11決策失誤有所指責時，檢討報告竟然認為中央流行疫情指揮中心表現優異，無需為沒有經過開會討論所做的決定承擔責任。

曾經有位美國學生Alpha在學期結束後，跑來找我討論他的成績。他明白表示自己成績表現很差，這學期也玩得太兇，沒有把心放在學業上，但仍希望不會被當掉。我就套用美國同事那句「A for the effort!」說明他的effort也不及格，如何過關？沒想到這位厚臉皮的Alpha學生竟然提出他獨有的辯護：「至少我還關心成績，比起許多學生不來上課，又不參加考試，根本不在乎被當要好一些吧！」

當時我還認為這個Alpha學生臉皮真厚，現在想想他和執政黨一樣在乎成績，但Alpha至少還願意承認他努力不夠，後者則硬是認為只要修了課，就應該像有些營養學分一樣，可以輕鬆拿A。如果老師給他的成績不佳，這個學生可能就在教師評量部分狠狠地反咬一口。執政黨難道不是透過1450等社群網路，對那些指責它不認真執政但卻期待有好成績的批判，做出反擊？我的那位學生Alpha還有一些內省能力，也知道錯在自己，反觀政府許多高官總是爭功諉過，不願對錯誤的決策道歉，還要求老百姓給他們一個讚，不僅缺乏羞恥心，更看不到想要努力改進的決心。

最後，我曾經有一位學生Beta一整學期都沒來上課，當然也沒有參加任何的考試，但在學期結束後，我收到一封來自他的電郵，解釋他因為忙於社團活動因而缺席，但是他已經大四，不能被當掉這門課，否則無法畢業，因此希望我能讓他過關。Beta承諾會在畢業後來旁聽我的課，並且繳交所有的作業，並參加期中及期末考。

我認爲部分民進黨公職人員其實真正像的是這位Beta學生，他們明知沒有認真執政，但還是希望選民給他們一個機會。不過，Beta學生在給我的電郵中，竟然將我的名字嚴震生寫成顏振聲。經常有人會把我的名字寫錯一個字，偶爾也有錯兩個字的，但能夠3個字都弄錯，也算是天才，我給了他一個F。

當然，弄錯名字不是F的唯一原因，最重要的是我怎麼會輕易地上當，從來不上課的學生，豈有可能會在得到想要的畢業證書後回來贖罪？這一任都無心做好的執政黨，千萬不要給它下一個機會！（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）