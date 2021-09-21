大陸暫停台灣釋迦和蓮霧進口，農委會主委陳吉仲祭出「10億元挺農民」措施，跟上次的鳳梨事件完全一樣。每次農產品出狀況，除了譴責大陸、要國人大吃特吃之外，陳吉仲最會的就是花錢補助，如此大方讓人不禁想起知名演員梁家輝在電影《黑金》裡的經典台詞：「我們政府很有錢的呀！」

今年3月鳳梨遭大陸限制進口後，農委會立刻啟動10億元專案，說是要協助農民拓展外銷市場、啟動多元加工，當時就遭質疑，蔡政府在2019年就成立了媒合農產品外銷及解決外銷環節的「台灣農產品外銷平台」，為什麼鳳梨銷陸有狀況，又要花10億元救農民？尤其那次的專案效果並不好，農民反映沒有幫到太多忙，花錢補貼鳳梨出口的昂貴空運費用更被批評為愚蠢之至。

沒想到這次的釋迦、蓮霧事件，陳吉仲馬上又掏出10億元，除了慷納稅人之慨一再大撒幣之外，蔡政府還會做什麼？立法院正在審議111年度中央政府總預算，明年歲出、歲入都超過2兆元，雙雙創下歷史最高紀錄。

蔡政府上台後不斷巧立名目，許多支出藏在特別預算裡，讓總預算看起來沒那麼可怕，但包括前瞻建設計畫、採購武器、紓困等重大支出都是以特別預算編列，造成特別預算的金額已創歷史新高；而且，就在此時，竟傳出美方強勢要求我方採購的「岸置魚叉反艦飛彈」必須一次買足100套，總計866億元，因此海軍須重編新的預算再送立法院，這對政府財政負擔不啻是雪上加霜。

政府花錢億來億去，毫不手軟，債留子孫、禍害連綿。這回農產品外銷受阻，不好好花腦筋想想該如何積極開創新商機，二話不說，馬上又是花錢。蔡政府實在有夠敗家！