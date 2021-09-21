大陸反腐力度有增無減，最近還出現「最密集反腐周」，中共中央紀委、國家監委網站1周內，連續發布杭州市委書記周江勇等8人接受調查、貴州省政協前主席王富玉等13人處分案。大陸進入反腐高峰期，與明年中央換屆人事調整密切相關。

浙江高官紛紛落馬

習近平2012年成為領導人後，雷厲風行推動反腐。根據中央紀委統計，在十八大至十九大的5年間，共查處省軍級以上黨員幹部及其他中管幹部440人，處分廳局級幹部8900餘人，縣處級幹部6.3萬人。中共官方曾在2018年宣示「反腐敗鬥爭已取得壓倒性勝利」，但承認反腐依然面臨嚴峻複雜的形勢。中共十九大以來，反腐仍維持高壓狀態，今年上半年，紀檢監察機關立案32.1萬件，處分26.5萬人，截至8月23日，今年已有22名中管幹部（在中組部備案的官員）被處分。

中共反腐的績效顯示，仍有相當數量的大陸官員無懼高壓，為財踏入歧途，甚至出現更為隱蔽的新型腐敗形式，如何防止官員貪汙腐敗，始終是一黨專政制度下中共治理需要解決的課題之一。

杭州市委書記周江勇上個月「落馬」，引發多方關注。據《中國新聞週刊》報導，周江勇去年就被有關部門約談過，但他並未如實交代相關問題。周江勇被查後，杭州迅速開展影響「親、清型政商關係」問題專項治理，意味著紀檢監察部門對浙江省官商勾結、利益輸送等腐敗問題的重視。

從過去的實踐來看，反腐被大陸視為推動改革的利器之一，在凝聚改革共識、突破改革阻力等方面發揮至關重要的作用。消除貪腐因素，是為了減少未來改革的阻力。

由於浙江發展領先群雄，一般認為浙江地方官員現代治理能力較高，相較於其他省分，浙江地方官員「落馬」的人數也相對較少。但風向已經改變，在周江勇被查之前，浙江官場已「地震」不斷，多位地方大員被查，可以看到中共「反腐無禁區」。

浙江省在今年確定為共同富裕示範區，這意味浙江被賦予探索大陸新發展方式、新分配方式的改革重任。以反腐消除官商勾結的漏洞，既能促進民營經濟的良性競爭發展，更能促使官員致力於推動更為公平合理的分配改革，避免受到私利誘惑。因為官員貪腐勢必使更多人的利益受損，使改革流於形式。打擊腐敗雖可能對經濟發展產生一時的負面影響，但從長期和全局來看，反貪腐後可一定程度解決財富分配不公的問題，對經濟和改革是有益的。

制度化反腐無禁區

值得注意的是，大陸在持續以高壓態勢反貪腐的同時，也繼續推進反腐制度化的升級。中央紀委國家監委和組織部、統戰部、政法委、最高人民法院、最高人民檢察院最近聯合發布了《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》，探索推行行賄人「黑名單」制度，這將打破反腐治理的區域限制，讓行賄人無處可藏，從而提高反腐的綜合效能。

近年來，大陸不斷完善反貪腐的法規制度體系，先後發布《中國共產黨廉潔自律準則》、《中華人民共和國監察法》等法律法規，用「制度之籠」約束公權力。注重反腐的法治化，是近年來大陸反腐的重要特徵。從修訂《中國共產黨紀律處分條例》，發布首部黨內問責條例，到修訂《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、發布《關於防止幹部「帶病提拔」的意見》等，一系列措施表明中共正在完善反貪腐的制度防線。

從今年下半年到明年上半年，將是大陸反腐高峰期。以過去經驗來看，在中共領導團隊換屆前，往往會出現幾個反貪腐的高峰期，這不能簡化為人事鬥爭，而是換屆前擇優汰劣的人事考核。但更重要的是，中共始終堅持反腐，並未因反腐「取得壓倒性勝利」而自滿停頓，反而走向制度化、常態化，為進一步全面深化改革掃清障礙。官場一時的動盪，是為了未來經濟社會發展得更平順。