對於地方縣市首長及公職民代的疑慮，我「完全」理解，國民黨各縣市首長、各級公職民代，願意「扛起」中國國民黨這塊招牌，堅毅的與民進黨戰鬥其中的艱難困苦。您們真的辛苦了！

各位為什麼還願意扛起中國國民黨這塊招牌呢？因為，對黨還有期待，對黨的理念有認同感。但，被民進黨清算後的國民黨，在選舉的時候，給了各位什麼？要錢沒錢，要組織也只剩下37萬多名黨員。

國民黨靠的全是同志們長期建立的傳統組織，以及紥實的深耕服務，才能贏得選民的支持，進而贏得選戰。正因為同志們認同中國國民黨，對黨有期待。所以我們必須反問今天的黨，在各位的選舉上，是資產？還是負債？如果，我們再不找回中國國民黨的靈魂、理念與論述，如果本黨得不到人民的尊重，我們在選舉中，將會節節敗退，席次逐次滑落。

因此，張亞中今天參選，就是要喚起我們的黨魂、找回我們的理念、建立我們的論述，讓本黨成為受人尊敬的政黨。從我個人的民調反應，不難看出，民眾是有智慧的，眼睛是雪亮的，他們不只是支持張亞中，而是因為他們看到了中國國民黨改革的希望。

我向各位保證，在各位往後的選舉中，扛著中國國民黨這塊109年的招牌，不再那麼辛苦，而是「加分」。因為，一個有理念、有論述，可以勇敢拆穿民進黨「以獨養貪」、「以獨引戰」這個「真武統發動者」的假面具的中國國民黨，將會迎來台灣人民的尊敬，會讓各位有光榮感，贏得更多民眾的支持，讓各位的選舉不再吃力。

相信你我都是為了中國國民黨存亡絕續而戰，我們再也不能坐視台灣人民受到民進黨的欺凌與蹂躪，無止境的挑戰人民忍耐的極限。我張亞中誓與各位站在一起，正面迎戰民進黨，奪回政權，讓「安居樂業」不再是台灣人民的奢求，讓台灣能夠長治久安的持續穩定發展。（作者為孫文學校總校長）

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