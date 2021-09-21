中國大陸海關總署日前透過「海峽兩岸農產品檢疫合作協議」平台通知我方，自20日起暫停我方釋迦及蓮霧進口。中秋連假期間突然接到這項通知，引發震撼。儘管陸方通知表示是因為檢疫發現介殼蟲所以暫禁進口，不過，蔡總統、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲及多位民進黨政治人物都表示這就是「政治打壓」，認定大陸違反國際貿易規範，因此蘇揆及陳吉仲均態度強硬地表示，如果大陸沒有在9月30日之前就此事件提出科學證據，那麼我方就會向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

今年3月大陸也以檢疫發現有害生物介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨進口，當時行政院將事件定調為檢疫的理由，蘇揆並在立法院公開表示「不會升高為政治層次」。頗有希望能大事化小、甚至有所轉圜的考量。然而，針對這次的釋迦與蓮霧事件，府院黨卻是在第一時間就口徑一致地直接認定大陸是政治操作。蔡英文還將之與大陸禁止澳洲紅酒、龍蝦，停止核准立陶宛農產品進口許可等事件相提並論，明顯有意將此事上綱到國際層次的意味。

然而，蔡政府如此操作恐非明智之舉。一來，兩岸之間的農產品交易本來就不對等，在ECFA架構下，大陸對台灣農產品進口採取「讓利」政策，單方面將台灣多種農漁產品關稅降為零；而為了降低對農民的衝擊，台灣則管制了830項大陸農產品不得進口，已開放進口的1415項大陸農產品也不降關稅。在此情況下，蔡政府有什麼立場要求WTO為台灣「主持正義」？

其次，在美國的長期杯葛下，WTO的仲裁機制早已式微乃至於失去功能，蔡政府將釋迦、蓮霧事件上告WTO，可能等到猴年馬月都等不到明確的結果，相關農民哪經得起這漫長又不確定的折磨？

第三，蔡英文提到澳洲、立陶宛的例子，彷彿以為組成「受害者聯盟」可以壯大聲勢，殊不知，國際貿易是非常現實且冷酷的。儘管美國國務卿布林肯曾公開對澳洲外交部長佩恩表示：「美國不會讓盟友獨自面對中國威脅。」但在大陸對澳洲相關產品實施高關稅制裁後，美國迅速補位，進口到中國大陸的紅酒、棉花、木材和煤碳等全都增加了。此消彼漲豈有道義可言！ 眾所周知，台灣與東南亞國家的農產品存在著競爭關係，而以東協國家為主體的RCEP已完成簽署，區域內國家之間包括關稅等貿易條件都將優於協定外的台灣，台灣在大陸的利基何時會消失、市場何時會被取代，實在令人擔心。

面對大陸從農產品展開的一波一波「禁台令」，蔡政府除了抗議，更重要的是，必須趕快開拓市場。駐日代表謝長廷在釋迦蓮霧事件後表示，台日之間「應迅速啟動生鮮談判交涉」，可見從上次鳳梨事件後，蔡政府仍然沒有認真啟動台日間的相關談判，遑論其他國家？執政者也未免太懶惰了！市場不等人，蔡政府拜託積極一點。（作者為作家）