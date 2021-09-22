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2019年9月24日 恆春墾丁

第一次潛水 看到了10M的海洋 魚群和珊瑚 海水真的很鹹

下午在鎮子上按圖索驥 打卡了兩家小吃

找了家咖啡廳點了梅子可爾必思 打字到了落日

坐上公交 看到好看的晚霞和海就下了車

在墾丁大街吃完 按地圖打手電

找了空無一人 也沒有路燈的白沙灣海灘

聽著海浪聲 看著頭頂的雲和星

（《我在台灣交換128天》攝影集之十二）（Simpo/陸生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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