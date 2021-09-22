沒想到，後來我的另一個辦公室，就是省政資料館，那是為了躲避記者與台獨的騷擾，給我在省政府新聞處辦公室外，另外加的一個房間。我每天是騎腳踏車在車籠埔斷層上到辦公室。6月底，正熱，池裡荷花綻放，我在拍荷花景，池前有荔枝賣，我問賣的女士，地震時妳在嗎？她說她就在此點，當晚她從一拱門下逃出，沒壓到，見池裡的水都在晃盪。我問那我來訪過的那塌的一家在哪？她指著前方的椰林咖啡館說，就是那裡。她說那家的磚牆厚只有4吋，該8吋才夠固。

地震當時，我最先到的就是這裡。當時我紀錄著：

看到台灣省民政廳辦公室已矮掉了一層（後來這裡的民政廳、主計處、財政廳、社會處等4棟辦公室拆去，改成了921紀念公園）。我們遇到了一年輕人，他很熱心，願帶我們四處看看災情，他說：「讓國際媒體多知道我們，救援趕快進來。」

他帶我們去他親戚家的房子，坐落在荷花塘裡，是一座夯土老宅，如今已是片廢墟，與人平高處覆著層黑瓦，這座房子全毀了，4個人壓死在裡面，一對夫妻和兩個各9、10歲的小孩。3個冷凍屍櫃，靈位及招魂幡立在前面，兩個小孩是放在一個櫃子

我向3冰櫃鞠了躬，向瓦礫堆默哀了一下，也無話可說。

我們向那年輕人告別時，他氣憤填膺地說：「中共，太可惡了，為何阻撓俄國救援機過境？這樣，我們只會更認為不是中國人。」我能說什麼？看看當天報紙的小社論，台灣已鬧了10多年的情緒，這個關頭不又更有情緒嗎？唉，又有什麼辦法？

我想起了「美國之音」記者在車上問我的話，她說：「你認為這是為政不仁而引起的天災報應嗎？」我說：「當然不是。這只是迷信，沒什麼意義。」她說：「我當然知道這只是鄉下人的看法。」我說：「不過我倒要講個故事。昨天新加坡記者走時，問我：如果你來寫這『兩國論』的稿子，你會怎麼寫？我說，我會寫：『我是來台灣採訪兩個政治板塊的斷裂和撞擊的，結果卻碰到此地百年來最大的地理板塊衝撞而形成的大地震。這個地層積蓄了百年的能量，大家皆知大地震會發生，但又以為不會發生，發生了才知會這麼可怕。但這個規模7.3的地震在第一震後，其餘震就在減小，最後將歸平息，但政治板塊擠壓積蓄的能量呢？」

後來《中國時報》發自莫斯科的消息， 說明所謂大陸阻撓俄機來台的事完全是子虛烏有。俄機是要自土耳其飛來，是土耳其要批審而耽誤了一點時間，且此也是國際慣例，不是你說要越境就一定要人家開放，各國都有領空安全政策。

當時台灣921大地震的消息震驚全球，海峽對岸的中國大陸也人盡皆知，有關震災及所引發的台灣股市價跌量縮等消息，連日佔據大陸報刊重要版面，與中共建政50週年相關消息同樣圖文並茂。（黃子明北京傳真）

事實上，大陸對台灣的災難最為關切，高雄氣爆習近平主席立刻表達關心，任何的災變，基於兩岸一家親，大陸都願出全力救災。921要送大量的救濟物品給台灣，但卻被哪些就想兩岸相仇的人反對，海基會張俊宏講了該收點的話，就被罵得要死，而使得大量的物資堆在福建運不過來。像八八水災，好不容易收了大陸捐的組合屋，大陸已提供最好的，台獨又說是有化學毒素。

而所謂的外國挖掘救援，其實一點用沒有，台灣最興奮，其實是幸災樂禍，為了可在國際上露臉而已。事實上，地震的救難72小時，外國挖掘隊趕來也都過了，且外國並不是有何救災神技，故外國救難隊實際作用不大。八八水災的山滑體滅村，神仙也救不了，世界各都有發生，2014年5月阿富汗巴達赫尚省山崩死亡近3000人，8月廣島也死46人。

921地震，大陸搶救還來不及，怎會去阻撓俄機到台灣，難道就為了使台灣多死幾個人他才高興？當時來了幾個外國隊，又救起了哪幾個人？台灣這一切的胡吵，還是為了反中，是政治板塊擠壓的人為震盪而已。

當年，我說：「這幾十年來大家都知道它一直在累積，它遲早會爆發，但大家又認為它不會爆發，爆發了有美國的反坐力會將它消弭，第3塊板塊會切進來把這些能量壓住或卸掉，但若這3塊板塊都在台灣擠壓，形成更強烈的衝撞怎麼辦呢？」

1999年10月台灣地震災害發生後，福建社會各界紛紛開展各項賑災活動。當時福建紅十字會已接收各界捐款213萬元人民幣﹐同時一批食品﹑藥品﹑帳篷等救災物質待運災區﹐醫療﹑防疫、地震等專家救援小組也已整裝待發。圖為福建紅十字會工作人員在整理救援物資。（圖與文：新華社）

中興新村就是這政治板塊擠壓的產物，它坐落於南投虎山麓的「營盤口」。民國45年，為了戰備疏散，省政府從台北市疏遷至此，除了辦公廳捨外，還建有龐大的39號戰備防空洞。這是由抗戰時重慶大型防空洞挖築專家設計，由工兵營建，裡面有一公里半的隧洞，可容3000人辦公生活。省政府防護團每年都動員省府員工配合中部軍團演練維修，以備接替作為全台防衛作戰中央指揮所，一直到80年止。

我就住山洞旁，每天自環山路騎車上班，一路是白千層樹，初不知此洞何在，後才知就隱在路旁，只有一面綠牆。環山路就是斷層帶，此洞正在其上，地震時內部設備受損，加上已無戰備作用價值，初還本想闢為觀光點，但維持不易，蛇鼠出沒，遂在民國96年封閉停用。

早年的省主席，有3位軍人，周至柔、黃傑、陳大慶，一切就是作為戰時第二中央辦公室設計。當時省政府有國家80%的預算，是關鍵的政治中心，黃傑做了7年，任期最長，他51年上任，調來工兵在省府辦公廳後建主席官舍，那時用到挖土機，是民間少見的。官捨極固，內皆樑柱，後來一位年輕省主席連戰的妻子方瑀，看客廳都是柱子，嫌難看，全打掉，結果地震一來，全垮。省主席趙守博穿著睡衣逃出。現該地只留剩一大石基可辨原址。

中興新村的官舍，在地震中受損不太大，好像也沒死人。談起此地，人人都有一份深情。省府副祕書長簡俊凎，就是省府路荷花池旁的簡氏家族的人，從小看到省府的興衰，他說當年省府前都是黑頭轎車，來此洽公辦事皆抱敬意肅穆，此地又如此幽美，人人都以此地為榮，哪知一個精省，把一切都打入了冷宮，風華散盡，政治斷層未復，特大地震又來，1.47分，7.3級，真是傷心到極點，一生回首，感歎不已。

「我將再起！」，那年，我在埔里，看到個大招牌，是蔣介石國慶日身著戎裝，向民眾揮帽的照片。原來是日月潭「涵碧樓」將要修復開業的廣告。當時我想，這成了個反諷，這個地區要再起，恐怕得花4、5年，連日月潭都差點決堤毀敗了。現在，日月潭確實再起，都是大陸觀光客。

今年5月間，我帶了大陸政協的委員們住那一晚，在「涵碧樓」吃了飯，早7點，遊潭，我笑說：「現在最好，光好、不熱，把握時間，等下大陸觀光客來了，就沒這安靜了。」

他們都笑了，然後我說：「我帶你們吃茶葉蛋去！」

政治板塊摩擦後的安靜，比起地理板塊來只如一瞬，要把握珍惜。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】