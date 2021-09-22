台灣於我而言，剛剛開始，是遠方的一座寶島。

從歷史課本上接觸到的台灣，經歷了許多的戰爭和故事。明朝末期的時候曾經被西班牙和荷蘭侵佔，1949年國民黨內戰失利，退守台灣，分治至今。歷經幾屆領導人的更換，台灣與大陸之間也歷經了許多的磨難。直到大學以後，也無法更為清晰的想像出海峽另一邊那座島，人民的生活和學習怎麼樣的，與大陸之間有何差別。

好奇心的驅使，使我更想去瞭解，除了對台灣的「台幣」「繁體字」「亞洲四小龍」這些粗略的印象之外，台灣那些更加神奇和值得我們去瞭解的地方。或許真的是緣分的驅使，在大三上學期認識了一個從台灣來大陸任教的王老師。

王老師的到來，給我們帶來了很多知識的同時，也滿足了我們一個班同學的好奇心。老師帶來了台灣，也帶來了東海大學。

說起東海大學，最初的印象也僅僅停留在是台灣的一所大學，老師的到來揭開了東海大學在我們腦海中的面紗，學校的環境到學習氛圍，從圖片上一睹了東海大學的風采。

我喜歡坐落於東海大學裡面歷史久遠的路易斯教堂，莊重而唯美，聽說會有許多慕名而來舉行婚禮的人；我喜歡富有唐代風格的建築物，從教室到宿舍，飽含文化的風韻，莊重而嚴謹；我喜歡東海大學的牧場，喜歡電影般的校道；我喜歡東海湖周邊靜謐的環境，如果能聽著一首歌坐在邊上閱讀自己喜歡的書籍，也不失為一種讓人嚮往的時刻吧。

老師帶來的宣傳片，也讓我目睹了台灣很多美麗又童話般的景點。清澈廣闊的海，童話般的自助甜品店，人潮擁擠的小吃街，古式建築的茶館，自助的無人商店……這一切都是我不曾瞭解過的台灣。印象最深刻的是老師課後的其中一個分享——彩虹新村。

說是1949年隨國民黨軍隊到台灣的老兵爺爺畫的，他在戰亂的年代去到台灣，可是他心目中的世界是彩色的，所以他把軍隊分給他的房子畫成彩色的。老爺爺的住所面積不大，暖暖的彩色格調，如果足夠幸運去到那個地方，去看看老爺爺，聊聊家常，分享一下他彩色的世界，應該也是件幸福的事情吧。我也告訴自己，那個地方，一定值得看看。

因為王老師的緣故，也有幸認識了一位博士班在讀的學長，可以說，學長和王老師激發了我更想去看看這個世界的好奇心和動力。

學長是一個知識淵博的人，有幸能夠得到學長的支持，和我分享了許多的故事。學長學習上的鼓勵與支持和學長自身的經歷也讓我受益匪淺，讓我多了很多動筆寫文章和去接觸外面世界的勇氣，多了很多追尋夢想的勇氣。

台灣於我，讓我多了很多去瞭解它的衝動；學長姐於我，是我走向夢想道路上的助力。

台灣對於我來說，曾經是遙遠的，如今卻又如此觸手可及，我更想用自己的方式去解讀它；去看看世界的夢想對我來說，從一開始的迷茫到現在的不斷堅定，我也在一步步地走向它，未來或許不可能一帆風順，但會一直堅持！就像一句話說的那樣，「如果有夢，請堅持！」（燦燦）

本文來源：兩岸青年公眾號

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