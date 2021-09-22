從11月10日回國到蔣宋12月1日的婚禮，中間只有20天的時間，蔣在會見諸黨政人員，討論黨務時局之外，大部份的時間都放在陪伴宋家親屬和籌備婚禮上，《愛記》形容：「連日相宅治具，籌備婚事。14日，陪宋太夫人、宋女士，訪孔夫人宋靄齡女士，又祭掃宋太公之墓。26日，與宋女士同至祁齊路新屋布置。28日，同訪蔡元培，請為證婚人。29日，同往大華飯店習禮。30日，又同習禮於宋宅。」但《愛記》中沒有提到的是蔣中正11月27日在上海《申報》刊登的一份結婚《啟事》：

中正奔走革命，頻年馳驅戎馬，未遑家室之私，現擬辭職息肩，惟革命未成，責任猶在。袍澤飢寒轉戰，民眾流離失所，詎能恝然忘懷。尤念百戰傷殘之健兒，彌愧憂樂與共之古訓。茲定12月1日在上海與宋女士結婚，爰擬撙節婚禮費用及宴請朋友筵資，發起廢兵院，以完中正昔日在軍之私願，宋女士亦同此意。如親友同志厚愛不棄，欲為中正與宋女士結婚留一紀念，即請移節盛儀，玉成此舉，無任銘感。凡賜珍儀，敬謹璧謝。婚儀簡單，不再柬請。忒布區區，惟希公鑒。

據《申報》後續對婚禮的報導中提到，「禮物無不昂貴」，「收款員竟無片刻暇晷」，其中，如張靜江送400元、上海萬國儲蓄會中方董事葉琢堂、四明銀行總經理孫衡甫等各送200元、中央銀行行長周佩箴等各送100元。「可見眾人對『廢兵院』建議的支持。」可以看出蔣這一《啟事》是有相當作用的。

另外，《愛記》在12月1日記：「今日公與宋美齡女士舉行結婚嘉禮。晨起，撰結婚感錄一文，又撰勗愛妻一文。」楊天石教授在〈蔣中正日記解讀：苦追宋美齡始末〉一文中謂：「11月30日上午，蔣中正忙裡偷暇，撰寫結婚感想，題為〈我們的今日〉。……12月1日上午，蔣中正寫了一篇〈勖愛妻〉文。」

看來似有兩篇文章，但事實上可見的只有名為〈我們的今日〉一文被流傳，細看蔣日記，可以看到11月30日僅有「上午擬撰文感錄結婚情狀」一語，12月1日則記：「上午寫信，撰勗愛妻文」，或可確認其實擬撰結婚感錄、撰勗愛妻文皆是同一文，也就是可見的〈我們的今日〉一文，雖然文章較長，但頗值得一讀，更可以對蔣宋婚姻做一極佳的詮釋，故將全文錄於後：

余今日得與余最敬最愛之宋美齡女士結婚，實為余有生以來最光榮之一日，自亦為余有生以來最愉快之一日。余奔走革命以來，常於積極進行之中，忽萌消極退隱之念，昔日前輩領袖常問余，汝何日始能專心致志於革命，其他厚愛余之同志，亦常討論如何而能使中正安心盡革命之責任。凡此疑問本易解答，惟當時不能明言，至今日乃有圓滿之答案。余確信余自今日與宋女士結婚以後，余之革命工作必有進步，余能安心盡革命之責任，即自今日始也。

余平時研究人生哲學及社會問題，深信人生無完滿之婚姻，則做人一切皆無意義；社會無安樂之家庭，則民族根本無從進步，為革命事業者，若不注意社會之改革，必非真正之革命，則革命必不能徹底。

家庭為社會之基礎，故改造中國之社會，應先改造中國之家庭，余與宋女士討論中國革命問題，對於此點實有同一之信心。余二人此次結婚，倘能於舊社會有若何之影響，新社會有若何之貢獻，實所大願。余二人今日不僅自慶個人婚姻之美滿，但願促進中國社會之改造，余必本此志願努力不懈，務完成中國之革命而後已。

故余二人今日之結婚，實為建築余二人革命事業之基礎，余第一次遇見宋女士時，即發生此為余理想之中佳偶之感想，而宋女士亦嘗矢言，非得蔣某為夫寧肯終身不嫁。余二人神聖之結合實非尋常可比。

今日之今日，誠足使余二人欣喜莫名，認為畢生最有價值之紀念日，故親友之祝賀，亦敬多而不擎辭也。

蔣宋的婚禮，受到媒體的密切注意，全程報導，所以記敘十分清楚，配合蔣日記，可以描繪出整個婚禮的過程。12月1日下午1時，蔣中正先到孔祥熙宅換禮服，3時到宋宅，行「教會婚禮」，到者1千餘人。婚禮由中華全國基督教協進會會長余日章為祝婚人，劉紀文任儐相。首由祝婚人致詞，次由新人宣誓，交換戒指，再由證婚人致詞。這是宋家對於這一婚禮的重視，也可以視作是家族的婚禮，蔣此時尚不是基督徒，卻接受了教會婚禮，這點已顯露出日後蔣與宋家關係密切的端倪。

家庭儀式結束後，再到上海大華飯店所設置的禮堂，行「正式婚禮」。由兩人的兄長蔣錫侯、宋子文分別代表男女兩家主婚，蔡元培、譚延闓、王正廷、何香凝、李德全等證婚，邵力子司儀。宋美齡由宋子文挽著，在琴聲中慢步走出。全體向國旗、黨旗、總理遺像三鞠躬。由蔡元培宣讀證書，新人彼此一鞠躬，儀式即行結束。對於這一段婚禮，蔣感受至深，他在日記中記下當時的心境：「見余愛姍姍而出，如雲霞飄落。平生未有之愛情，於此一時間並現，不知余身置何處矣！」既可看到蔣的浪漫愛戀，亦可佐證蔣宋這段婚姻確實是戀愛的果實。

婚禮完成後，蔣日記中記著「禮成後同乘車遊行」，不知道這是否是當時上海的婚禮習俗，亦或是如同以後蔣宋生活中經常進行的「車遊」，只是坐著車兜風？當晚，至宋宅宴會。9時，回新宅，入新房。次日，蔣在日記中記下：「今日在家與愛妻並坐擁談，乃知新婚之蜜，非任何事所可比擬。」只羨鴛鴦不羨仙的恩愛，正可以見證這樁戀愛婚姻的締結。