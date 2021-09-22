國民黨再過幾天即將選出新任黨主席，屁股決定腦袋，在其位才能謀其政，否則都只是紙上談兵，在野黨不管聲勢多麼浩大，充其量也只能監督及批判，執政黨視若無睹、充耳不聞也是剛好而已，難怪2000年陳水扁當選後，在例行記者會上語出驚人：「選都選完了，不然要怎樣？現在我當總統算我好運，不然你要怎樣？」更在4年後靠著兩顆子彈繼續連任，至今仍是巷議街談，茶餘飯後的話柄，民進黨就是一個非常會選舉的政治團體，將孫子兵法：「軍以戰為主，戰以勝為先。」應用在選舉戰場上，並發揮的淋漓盡致。

反觀國民黨主席選舉之爭，仍然擺脫不了內鬥內行的醬缸文化，目前茶壺內風暴如果繼續延燒，非要砍到刀刀見骨，殺得你死我活才能出線，那根本不用想2024總統大選，在明年縣市長選舉，氣數早已消耗殆盡，淪落如此親痛仇快的下場，「藍消綠長」，才是民進黨樂見國民黨內訌鬥爭鬧劇，不費一兵一卒，就能穩坐執政寶座。

大扣黨內同志紅帽，說其支持「一國兩制」，把統派打成過街老鼠，讓民進黨看笑話並累積「相罵本」，真是比黨外的敵人還可怕，據悉最新內部民調顯示，朱立倫29%，張亞中27%，江啟臣10%，卓伯源0%，由於張亞中辯才無礙、滿腹經綸，又能直指國民黨暨兩岸關係問題核心，這次的老黨員結構對其有利，遂引發深藍共鳴，所以大爆冷門；而朱立倫手上有組織票，從政經歷完整又是天之驕子，當下一二名之間呈現拉鋸，於是一方面撂狠話、下重手，一邊操作棄保。

朱、張背後其實代表的是「親美」與「傾中」之戰，錢復針對李登輝上台後不久所說兩岸關係與外交關係並行不悖，就公開講過，兩岸政策位階超過對外政策位階。現在朱立倫公開講，親美和中。親是骨肉親，親，是根本利益長遠利益一致的結果；和，則是一時的、權宜的，甚至是被迫不得不的選擇。跟什麼人只要有一時的共同利益都可以和。兩者孰重孰輕？

中國國民黨是創建中華民國的政黨，國有國法，中華民國憲法乃是一中憲法、統一憲法，憲法怎麼寫，我們就應該怎麼做，不然誰有本事就去改。張亞中提出「兩岸和平備忘錄」遭黨內外窮追猛打，這正是突顯台灣沒有自信底氣的一面，殊不知通往和平康莊大道有多種方法，並非得透過戰爭才能獲得。國民黨內反對聲浪可稍作停歇，提不出與綠營相當的論述，又提防著異軍突起，結局必敗。

正藍並非紅統，任何一位候選人都必須要有兼容並蓄、海納百川的度量，尤其沒有統治實權，更應該廣納各方建言，多方交換意見，共謀議案，面對彼此針鋒相對的議題攻防，不需要頻踩對方痛處，過份放大，人各有優劣，做事應學韓信，讓各階層肯定自身能力，未來用人則學劉邦，讓所有黨員幹部願意為黨犧牲，何不化阻力為助力，未來的黨主席可以見賢思齊，廣納其他參選人加入團隊，團結一切可團結的力量，截長補短，讓才能得以拓展，造就開放、有希望的國民黨。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※