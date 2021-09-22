參選日本自民黨總裁的高市早苗與總統蔡英文視訊對話，激起台日政壇一片漣漪，高市早苗選情看漲。自民黨總裁選戰方酣之際，蔡英文等於幫忙拉抬高市早苗，這對台日外交未必有利。

高市早苗並非派系龍頭級人物，不像河野太郎與岸田文雄，國會議員的整體支持也不算高，只能衝黨員票。在日本民間對台灣同情與友好的氛圍下，高市早苗直接連線蔡英文視訊開講，這當然有利其衝刺黨員票。換言之是經過算計的舉措。

但這可能只是一時爽，新任的自民黨總裁就是新總理，介入自民黨總裁選舉過程等於介入總理遴選過程，這點蔡英文不會不明白。但她還是和高市早苗開直播，這對其他候選人而言肯定是刺激。

憑良心說，以目前的民調與態勢看來，高市早苗的勝出可能不大，如果河野太郎或岸田文雄在派系倒票下勝出，蔡英文豈不是開罪了新總理？蔡英文的對日幕僚，包括邱義仁或林成蔚都沒有考量過嗎？

台日關係雖然整體看起來不錯，但雙方關係還有很多暗礁，台灣也有所求於日本之處。蔡英文的行為太過躁進，可能成為台日關係的暗礁。

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