鑒於在台灣兇殘殺害懷孕女友潘曉穎的港人陳同佳，至今遲遲「未能」來台投案的發展，進而離譜地發生「需要在港府保護下」居住在所謂安全屋的矛盾情事，而對陳同佳究竟何時能來台自首投案？長期協助犯嫌的香港聖公會教省秘書長管浩鳴日昨表示，這應問問台灣政府；對此，陸委會則再次官腔官調的表示，這須由台、港雙方政府談好相關事宜，才會有陳同佳能否來台的入境問題。

坦白說，這個已近乎「腐臭」的說詞雖耳熟能詳，卻是關係著人命和受害者家屬無盡悲痛的案子，實在不應該再這樣糾結在意識形態上。衡諸之前台港有關違法犯嫌成功移送的案例，透過「技術面」的操作都不成問題，乃至最近BNT「復必泰」疫苗進口，陳時中的態度改變，都是在務實、有效解決問題的前提下達陣的例子。

但陳同佳的案子有那麼難嗎？台灣老百姓與潘曉穎家屬期盼的是，一個能堅守毋枉毋縱、將罪嫌繩之以法，且能及時給受害者家屬公道的法治精神，蔡政府做不到嗎？

面對台港沒有司法互助協議的現實情勢，蔡政府究竟有無能力考量人道精神做出適法因應？陳同佳案也事關台灣司法正義與人道主義的評價，難道蔡政府真的就為了意識形態罔顧人命，願意賠上台灣的司法正義？

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