宅神朱學恒找來民眾黨立委高虹安和媒體人黃暐瀚唱了一首廣告歌改編成的「塔綠班之歌」，果不其然1450網軍坐不住了，傾巢出征高虹安，高虹安不甘示弱反擊：「台灣政府防疫不當死了八百多人，也沒看你們這麼大聲」。回頭看看日前行政院長蘇貞昌在立法院對「3+11防疫破口決策報告」的結論「亂世中的第二次防疫奇蹟」，有死不認錯的民進黨高官的權力癌，才有民怨沸騰的「塔綠班之歌」嘲諷，不是嗎？

「3+11」是不是防疫破口，是不是5月15日台灣發布三級警戒迄今猶未降級解封的關鍵，絕對不是蘇貞昌、陳時中、立委范雲，可以閃躲4個月後一再改口，最後死不認錯，還睜眼說瞎話是「防疫奇蹟」掩蓋掉真相。1450寧願怒責「塔綠班之歌」，也沒吭聲半句這群綠委、綠官，被罵兩聲也只是剛好而已。但為何沒人願意負責下台來止血，反倒讓蘇揆歌功頌德，這就奇怪了。

總統蔡英文有幾個合適的換閣時機，今年1月份蘇貞昌執政兩周年、農曆春節前一新氣象最好；次佳是蔡總統520就職前開啟階段性任務；延到原定828公投後蘇揆負責下台，已是情勢所逼不得不然；再拖到延期1218公投後再走，是落人口實、歹戲拖棚，不僅衝擊2022地方選舉布局，民進黨各派系也群起跳腳，連老百姓因盼不到疫苗而往生的悲哀，還能被執政黨蘇貞昌視為「防疫奇蹟」，簡直顛倒是非黑白講。這不是權力癌作祟，還能是什麼？

民進黨立院黨團副書記長范雲為何喬機組人員鬆綁防疫規定，真相至今未明，究竟在掩護誰？華航諾富特飯店違反防疫分流規定造成破口，無論是推給中央的陳時中、還是地方的鄭文燦，總有一個會受傷，但鄭文燦可是熱門的閣揆人選、同屬新潮流系的陳時中很有可能接任其後鎮守國門防疫的代理市長，並順勢成為鄭文燦的接班人競選桃園市長，完美接棒計畫下豈容「3+11」成為破口汙點？

說穿了，還是權力癌作祟！

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