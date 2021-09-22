隨著全球日益重視環境永續和溫室效應的議題，國際社會更加速推出更高規格的碳排檢驗及重要管制措施，例如國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP），乃至於數月前歐盟再宣布要在2023年課徵「碳關稅」──亦即根據進口產品的碳排量多寡再加徵稅負；這些不僅顯示出國際社會對於「碳排」議題的高度重視，更使得環境永續在近兩年來，躍升為ESG的三個組成要素中，最重要的課題，同時也象徵，未來環境永續未達標的企業，營運風險會愈來愈大，甚至會被淘汰，轉型也勢在必行。

事實上，不少國際指標龍頭企業已著手要求供應鏈，提前達陣「碳中和」目標，連大型機構法人、主權基金，也開始淘汰對高碳排企業或相關產業的投資。

最具代表性的就是蘋果，不僅多次要求其供應商多採用「綠電」，月前更宣布要求提前在2030年，其所有往來的供應商企業都必須達陣「碳中和」目標。為此，身為蘋果主要供應商的台灣護國神山──台積電，早已大手筆的展開綠電採購。

面對全球邁向淨零碳的潮流，無論是企業之間生產面的合作，或是向市場爭取投資資金，高碳排產業在永續意識日益伸張下，恐將加速被淘汰，台灣產業當然不能自外於這股國際潮流，應該更有危機意識的努力採行各種在生產面的減碳措施，朝「碳中和」目標邁進。

目前台灣的金融業者也在授信業務上，開始針對符合永續營運要求的企業採取差別化訂價策略，例如先前友達的500億元聯貸案、以及亞東石化200億元聯貸案，都有這種連結ESG來給予利率減碼優惠的機制──其中，友達聯貸案連結在道瓊世界永續發展指數的總評分變化，亞東石化則連結溫室氣體排放、節電省水等作為利率優惠指標。

然而，值此之際，國際社會既已大幅拉高對排碳議題的檢視規格，台灣金融業也開始在授信業務上進行與減碳有關的差別化訂價，但台灣的相關準備仍有不足，其中最受外界矚目的其中一個工程，就是到底台灣的「碳權交易所」何時才會建立？

碳權交易所的建立為何重要？

理由很簡單，因為在這個架構之上，碳排量的多寡將可直接化為市場訂價來檢視和控制──排碳量控制有成、甚至減碳的的企業，擁有更多的碳權可以賣給其他高排量的公司、產業；而相對的，其他高排碳量的產業或公司，就必須從交易所購買碳權，來彌補其在營運面的環境永續所作不足之處。

未來一旦台灣成立碳權交易所，則服務業、綠能、太陽能產業通常會成為碳權的賣方，而其他如石化、製造、運輸、營造等製造業，多半會站在碳權的買方，而經過碳權交易、碳排量被市場訂價的過程，會使得碳排的控制直接進入公司的資產負債表中，因而得到更高度的重視。

在這種情況下，碳權交易所的設置更顯重要，尤其是上市櫃公司已陸續採取「內部碳訂價」機制，包括台達電以及開金融業之先的元大金，均已實施內部碳訂價，比起過去直接計算碳排量，碳訂價措施將排碳的成果直接反應在各部門的成本、效益計算上，對於碳排控制將更具成效。但這些上市櫃公司雖然已採取內部碳訂價，並準備進一步和國際市場的碳訂價接軌，但台灣卻缺乏「碳權交易所」的設置，實在是缺了一角的遺珠之憾。

其實，台灣要成立碳權交易所的呼聲一直不斷，端看有沒有執行的決心。

目前在金管會轄下的證券週邊單位F4裡，已搭建許多新創平台、創櫃板、興櫃板等不同交易系統以及交易平台的經驗，如今再搭建碳權交易所，應該不是太難的事。

同時在金管會推進「綠能金融2.0」政策之下，更應該儘早建立起碳權交易所，以讓企業在減碳的同時，更進一步把減碳「有價化」，並透過公開市場交易、訂價機制的建立，讓碳價更能規格化，也能藉此讓企業對於減碳、控制碳排作出更有效率的管理，最終推進台灣邁向「零碳」目標。

正因為設立碳權交易所最能發揮減碳功能，而現實環境也不容台灣再拖延，包括對岸的中國，已成立號稱全球最大的碳權交易市場，宣示要追求「碳中和」目標的決心，台灣此時更應該急起直追，不能落後於該國際潮流。