宅神朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安大唱「塔綠班」之歌，引來綠營大反彈。

其實，過去一段時間「塔綠班」一詞竄紅，的確是網友間發揮的創意，將執政黨所有的作為一針見血地鑲嵌進去，從綠營上下激烈的反應看來，證明｢塔綠班｣像一把利刃，直接插進綠營支持者的玻璃心。

如果持之以恆，｢塔綠班」的確可以蔚為一股風潮，穩穩嫁接在民進黨身上，然而朱學恒卻添枝加葉地編了一首歌，把｢綠畜｣一詞加添進去，不啻搞壞了好好一鍋粥，讓民進黨支持者逮到理由反撲。

｢塔綠班」名稱取得傳神，讓民進黨氣得咬牙卻也莫可奈何，但｢綠畜｣一詞卻碰觸到道德底線，朱學恒、高虹安等如同使出｢七傷拳｣，傷敵七分，傷己3分，平白斲傷原本的實力。

綠營過去也用｢憨粉｣、｢喜韓兒｣、｢韓狗瑜｣、｢濫瑜充庶｣、｢柯P-19｣、｢白癡力量｣、甚至｢露蛋馬｣、｢馬奶九｣...，藍營就不能回敬過去嗎？當然不行！別人渾蛋你跟著渾蛋？別人自甘下流你跟著下流？跟著罵｢蔡陰魂｣、｢蘇貞娼｣、｢鱗甲龍｣、｢陳X掰｣、｢肥菊｣....？那又與對方何異？

社會需要和諧，智慧的競爭是上乘，淪於謾罵就等而下之了。

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