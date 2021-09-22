繼3月禁止輸入台灣鳳梨後，中秋前夕，大陸再以多次檢出介殼蟲為由，宣布暫停台灣釋迦、蓮霧輸入。農委會主委陳吉仲怒氣沖沖「譴責」對岸，限時要求與我方展開技術性對話，否則將循世貿組織管道解決。

世貿組織（WTO）能解兩岸鳳梨、釋迦和蓮霧之「亂」？

大陸禁止台灣農產品進口的不過鳳梨、釋迦和蓮霧3項，台灣禁止進口的大陸農產品卻多達600多項，大陸對台大量「讓利」，讓到零關稅，台灣卻回報鳳梨、蓮霧、釋迦驗出「大洋臀紋粉介殼蟲」？大陸對台的讓利，早已違反WTO的規範，對其他會員國不公平，陳吉仲敢於提告，不知其他會員國會不會藉此機會，爭個公平？

WTO真要接受「台澎金馬個別關稅領域」的提告，並審視兩岸農產品進出口的相關規範及稅率，極可能出現以下幾種情境：

其一，WTO裁示，會員國「台澎金馬個別關稅領域」與會員國「中國」，必須對等開放彼此農林漁牧產品進口。

其二，WTO裁示，兩岸進口彼此農產品，進口關稅須與進口其他會員國農產品關稅一致，不得有差別待遇。

其三，WTO接受一中原則，正式宣告「台灣為中國一部分」，兩岸農產品貿易不適用WTO相關規定。

陳吉仲提告WTO，說不定可以促成兩岸農產品的全面開放和公平貿易，還能藉WTO的仲裁，讓世人明白台灣是中國的一部分，功在「黨國」，理應明令褒獎。

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