為什麼民進黨最怕的人是張亞中？因為張亞中是可以給予民進黨迎頭痛擊的攻擊手，我們無法坐視台灣人民的生活坐困愁城，忍無可忍的怒火一觸即發，張亞中就是那根引信。

一個沒有靈魂的政黨，只要輕輕一碰，即摧枯拉朽，傾圮坍塌，民進黨就是如此的一個政黨。無論就外在形式，以及內在的體質，這個亞洲周刊評為「民主獨裁」的統治政權，已經無良衰敗到了無可救藥的地步。天佑台灣，是蒼天給了中國國民黨機會，解民於倒懸，匡時以濟世，還給中華民國一個青天白日、朗朗乾坤。

以下是我分析民進黨好打之所在，以及政黨輪替的契機。

一、中華民國現在站在一個內外交迫的雙岔路口，一條路是民進黨執政的失能，已經到了讓人民忍無可忍了（疫情冤死近千人等）。一條路是大陸的進逼。（農產品的禁止登陸、軍機繞台）。

二、民進黨在這雙岔路口，徘徊不前。第一條路對它的威脅是「政黨輪替」。而第二條路對它造成的威脅，是坐困愁城，根本走不出去。

三、為了化解這雙重的壓力，民進黨的因應方式是，更加劇的「抗中」「仇中」，企圖轉移它完全解決不了的困境難題。但民進黨高呼的「抗中保台」根本是場黑色幽默，「你拿什麼抗中」是拿「掃把抗中」，還是把青年推向戰爭，戰死沙場？我從你「抗中不徵兵」，這種邏輯上的荒唐，就知道你蔡英文根本是「假抗中」。

四、「你保什麼台」，連「釋迦、蓮霧」都保不住了，「保台」根本是個笑話。你們民進黨只會讓台灣一直消耗下去，只會「窮台」，方便大陸不費一兵一卒，就拿下台灣。所以，我說，「你民進黨才是紅統、才是武統的發動者、也是執行者、還是獲利者」。

五、所以，忍無可忍的台灣民眾，只有寄望於「政黨輪替」來解決自身痛不欲生的困境。但是，現在的國民黨、一個沒有靈魂、沒有理念、沒有論述的國民黨能夠讓他們寄於希望嗎？答案很清楚，「不能」。所以，我把這場黨主席選舉，視為靈魂、理念、論述之爭，而民調數字告訴我們一個事實，人民開始願意再給中國國民黨一次機會。

六、只要中國國民黨的理念論述，持續贏得人民的認同，我們就是人民迫不及待進行政黨輪替希望之所繫。重返執政指日可待。

（作者為孫文學校總校長）

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