各界一再提醒有關未來｢疫苗護照｣的可能性，但中央仍然不以為意，認為美國這項新措施主要是針對30多個國家，不包括台灣在內；蘇貞昌院長也信誓旦旦地說，美國的相關規定是針對有限制的國家，不是對台灣，所以可自由入境。

豈料話還是熱的，AIT發言人今天就明確表示，自11月初起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明，所以等於當面打臉蘇陳二人，連這種情報都掌握不清楚。

尚且美國目前只認可莫德納、輝瑞、和嬌生三款疫苗，世界衛生組織批准的AZ、中國國藥以及其他國家使用的疫苗美國是否認可，要到11月前才會決定。連三期試驗都沒做的高端人家連提都未提。

記者問及正副總統打了高端能否入美，陳時中說政治意涵大於防疫意涵自然會有妥適的安排。民眾才不管你總統去得了去不了美國，大家關心的是自己能否去得成，台灣目前施打狀況哩哩拉拉，全家同行還真有問題，陳時中一直催逼大家施打高端，到時｢疫苗護照｣成問題，能不能索取國賠呢？

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