張亞中行不行是一回事，至少其他人已經被證明過了，那是絕對不行。

國民黨為什麼不反省反省，為什麼深綠一直受到綠色呵護？深藍是最支持藍營的一群人，卻要被藍營嫌棄？

這是為什麼？原因很簡單，台灣有很多民眾已經被洗腦成了「凡藍必統，深藍紅統」。

這種睜眼說瞎話的事情，國民黨高層不思在戰略、戰術上扭轉乾坤；反而拿香跟拜，這等於是在別人的村子選村長，不輸才怪。

深藍保台了半個世紀，卻能被汙衊為紅統，真正要反省的不是深藍，而是國民黨。國民黨高層自己長期弱智，不但沒有想過要怎樣保護好，照顧好自己的深藍鐵衛部隊，反而不斷以言語、心態，甚至是政策，攻擊自己的深藍鐵衛部隊。

大家都知道民進黨是怎樣的呵護自己人的。只有扔掉了中國的國民黨，一邊是在深藍的不離不棄，在深藍的奶水支持下續命，一邊卻來責怪深藍選民水準不夠，不識大體。這樣的國民黨，可真是好棒棒。

我們首先要認識清楚，民進黨就是一個不擇手段，正在摧毀傳統社會倫理秩序的台版太平天國。對付太平天國，絕不能按照太平天國建構的內容來與其對抗。而是要找出曾國藩、左宗棠，一邊建構自己的論述，一邊把太平天國的真面目給翻出來曬一曬。

民進黨人與深藍、正藍之間已經不存在「共同的價值」，平行時空，不可能坐下來好好講道理。原因在於對方已經認定你就是壞份子，沒有什麼道理可講。

可笑的是，人家正在無所不用其極的滅你。國民黨內還有許多人以為這就是辯論比賽，參賽者要講道理，要顧及自己的身分、語言、姿勢，以及自己的代表人有沒有足夠的髮量。

國民黨人，面對當前局勢，多有懷憂喪志者。然而，吾人不經要問，國民黨當前的局勢能有當年孫文的1/5難嗎？甚至是1/10難嗎？而且可能還沒有國民黨的老對手，毛公的1/100難。

事在人為而已，關鍵是要先有高瞻遠矚的謀略。現在的，以及之前幹過的國民黨高層，顯然是沒有什麼謀略的。既然那些人已經當過的人，被證明過了幹得相當不行，那就應該換人來領導。

（作者為法學教授）

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