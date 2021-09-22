星期六的國民黨主席選舉，不論誰贏誰輸，讓人擔憂選後的國民黨，是否會步上分裂的後塵。朱立倫或江啟臣當選，張亞中支持者不服氣；張亞中當選，國民黨的政治人物有焦慮。民進黨所需要的，也就是國民黨的不團結。

黨主席選舉，表面上看是理念之爭，但既然不同候選人都主張「選舉要贏」，那麼目的是一致的，只是「如何讓民進黨下台」的手段有差別。張亞中教授說，綠藍基本盤已經是57%比43%，國民黨要贏，一定要團結、天王再加上「和平備忘錄」；那麼候選人間的歧異可以簡化成：和平備忘錄是國民黨選舉的加分還是減分；以及贊成和平備忘錄的人，是在國民黨的基本盤43%裡面，還是之外？

選舉的判斷向來主觀，多說無益，相信國民黨員自有決定，只是選舉結果出來之後，「萬一」最後當選的不是張亞中，張教授的支持者心裡，會不會有怨懟？深藍是國民黨的根，若新任黨主席無法取得「張亞中們」的認同，在野力量打了折扣，等於是保送民進黨的胡作非為。同樣的，「萬一」當選的是張亞中，國民黨內要選舉的政治人物，面對「和平備忘錄」這樣一尊大旗，會不會產生一股跳船的浪潮？朱立倫與江啟臣的支持者，又會不會對走向深藍的國民黨感到失望，而轉向民眾黨？

民進黨現在最希望的，就是2022國民黨與民眾黨不相上下，無法集中票源，這樣自己就可以「少數當選」。現在的國民黨沒有資源、沒有媒體，處在逆風去制衡民進黨，慘澹艱辛；朱立倫們、張亞中們、江啟臣們缺一不可，少了誰都是保送民進黨的濫權獨裁。

之前一位八大行業的單親媽媽，因為長期的防疫警戒無法工作，不幸輕生，留下一子一女，這只是疫情期間的冰山一角。試問是誰害死這位單親媽媽？當然民進黨逃不了責任，如果民進黨去年不卡上海復星，今年台灣就可以有三千萬劑的BNT疫苗，就可以如同以色列不需要封城，不需要三級警戒。

這位單親媽媽，以及所有因三級警戒而受苦的台灣人民，是民進黨害的，也是2019年國民黨的不團結害的。如果當年國民黨團結贏得大選，執政後當然不會去卡疫苗，就不會有現在狗屁倒灶的這些事，這位單親媽媽以及所有的觀光服務業，也就不用處於現在的困境。

國民黨贏新北，新北的深澳燃煤電廠就蓋不下去；國民黨贏台中，中火就要降載減媒；而民進黨贏桃園，千年藻礁就要毀於一旦。選舉就是這麼重要，國民黨的團結，也是這麼重要。

黨主席結果出爐後，心裡有怨氣、有不滿、有「賭爛」的國民黨員，想想那位單親媽媽的子女，想想多少勞工現在還生計無著，相忍為台灣、相忍為人民，先把民進黨拉下台再說吧！

（作者為政治幕僚）

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