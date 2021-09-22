國民黨25日即將選舉黨主席，歷屆黨主席選舉，這次應該是最具競爭性、最激烈的一次，也是媒體與選民最關注的一次。外界之所以關注在野黨黨主席選舉，主要是因為原先最不被看好的前台大政治系教授張亞中，因主打兩岸議題聲勢突然竄起，不僅打破朱立倫與江啟臣對戰的格局，選戰主軸更轉向張、朱捉對廝殺，讓國民黨人既期待又怕受傷害。

勇於承擔的膽識

有期待、有傷害，就代表有輸、有贏，輸贏的結果不僅將影響國民黨的政策走向，還攸關台灣的前途與命運，這才是國民黨主席這次會這麼受到關切之因。當然，選戰到最後階段還很難判斷誰輸誰贏，畢竟4個候選人中，沒有任何一個是具有超凡魅力的政治明星，平庸之中，國民黨應該選出一個什麼樣的領導者，恐怕才是選民最該關心的事。

政治領袖不外3種類型，第一種是傳承型，第二種是魅力型，第三種是合法型。國民黨從蔣經國之後，就已經不再有傳承型的領袖存在，1949年國民政府遷台後，一直維持權力傳承關係，蔣經國承接蔣介石的傳統權威之後，又把自己的威權傳承給他所選擇的接班人李登輝，維持接近30年。

李登輝獲得權力後共執政12年，在改造國家過程中，同時改變了國民黨原有的威權體制，李登輝的轉變，不僅在外部塑造出自己在綠營中的「李登輝情結」，也透過總統直選，讓自己變成一個合法型的領袖。李登輝可以說是兼具傳統型、魅力型和合法型的領袖人格特質。

傳承型領袖必須具有強烈的權威人格，才能成為成功的領袖。國民黨權力基礎早已中斷，這次參與國民黨主席選舉的4位候選人，基本上也都不具有權威人格。張亞中雖然在論述與理念上異軍突起，攻擊與被攻擊的情況最多，但是他尚未具有像2018年韓國瑜在高雄市長選舉中創造出「韓流」的魅力，以至於他的民調支持度與朱立倫一直在伯仲之間。

朱立倫雖然有桃園縣長、新北市長的勝選紀錄，但是他長久的地方執政經歷，並未轉化成全國性的魅力型，主要是他長期以來展現的行政型特質，避免面對政治爭議，政治性格不突出，導致他看似不具有承擔全國性責任的能力，因而在全國性選舉中不受選民的青睞。同樣的，江啟臣與卓伯源也都是行政型人格，做和平官可以，要成為創造型權威領袖，恐怕力有未逮。

其次是魅力型領袖的人格。這是政治人物本身具有超級吸引力的人格特質，有些人可能本身就具有這種超凡的人格特質，有些人卻是在不斷的政治運動中創造出這種人格特質。最顯著的當然是毛澤東與印度的甘地，但是在這次國民黨主席選舉的4位候選人中，原先朱立倫應該是最有機會創造出這種特質，但是因為他缺乏勇於承擔的膽識，以至於必須靠組織戰來幫他抬轎，本身卻無法展現吸引大眾的魅力，這也是讓他這次要選得特別辛苦之因。

唯恐綠色威權固定化

相對的，張亞中這次突然爆紅，除了電視辯論能讓他一展論辯長才，過去不斷的著述，也是讓他雖然沒有行政經驗，卻能以煽動性的語言，吸引大眾的關注，這也是他逐漸擁有某種魅力的特質之所在。

第三是合法型領袖人格。透過選舉過程所獲得的權力，並由此轉化成足以掌控全局的權威人格。蔡英文應該就是這種類型的政治領袖，她從學者、政治幕僚，再由民進黨推舉成為黨主席，並經過兩次總統大選的勝選，奠定了她的權力基礎。當然，這也顯示台灣在民主化之後，已經能透過選舉機制去選出全國性的領袖。

而在國民黨內，由於這次黨主席選舉的候選人都缺乏傳統與魅力型的人格特質，所以如果透過這次具有競爭性的選舉，選出合法型的黨主席，並再經歷年底的公投與明年九合一選舉的歷練，在民進黨執政已經民怨四起之下，能夠成功闖關，那麼他應該在2024年最具有代表國民黨參選總統的資格。但若是他只想當一個「造王者」，那就另當別論了。

這次國民黨主席選舉，既然無法期待出現一個魅力型的領袖，但是只要透過公平、公開的競爭，而且選輸者不再分裂，那麼只要讓這次平庸之選出線者，平穩歷練未來的各種考驗，那麼誰當選國民黨主席都無所謂，最怕的是國民黨主席選舉的結果，選輸者又不認輸，還要搞分裂，國民黨就注定將走入歷史。國民黨敗亡固然自作自受，但怎麼對得起支持台灣民主，唯恐民進黨威權體制固定化的善良人民啊！