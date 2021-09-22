五倍券數位綁定22日上午開放登記，最令人憂心的大當機情形果然再次上演，而且塞機情形比去年三倍券嚴重，搶早鳥加碼綁定全死一片，民怨衝天，配合的銀行客服也被罵翻，鄉民怒吼不如普發現金。吹噓綁定五倍券振興經濟的閣揆蘇貞昌，應拎起撞球桿負荊請罪，公開向國人道歉！

五倍券決策過程從民眾是否要掏腰包購買就爭議不斷，蠻幹的蘇貞昌最後屈服民意大轉彎，但發放與綁定模式比三倍券複雜。一早開跑的數位綁定搞得天下大亂，絕大多數相信政府搶綁的早鳥，都平白浪費了一上午寶貴時間，有人卡在數位驗證碼、有人到了最後一關綁定資料頁面就卡住。

無數火大民眾把氣出在銀行客服人員，抗議電話接到手軟。相信政府卻成了笨鳥民眾，不禁聯想五倍券開跑前，蘇揆為吹噓可以振興經濟，又拎起撞球桿東戳西比、不可一世模樣，行政院也推出數位政委唐鳳化身數位寶貝「唐鳳獸」，大跳唐鳳舞宣傳五倍券數位綁定好處多多。

行政院花大把宣傳銀兩不斷洗腦民眾，五倍券是振興經濟仙丹，跟著唐鳳共同綁定，更是好康優惠數不完，結果主綁人都搞不定，更別說與家人共同綁定。更多網友一早在電腦前就定位，準備數位綁定搶400萬份限額500元好食券，更因當機紛紛在ptt上哀嚎，比搶打疫苗還艱辛。

經濟部長王美花面對質疑，竟打哈哈請國人不必搶先綁定，睜眼說瞎話指每人都有機會，簡直把人民都當笨蛋耍。五倍券開綁前，政府明知一定會大當機，卻完全沒有設想好解決機制、例如預先分流綁定人潮，如今被罵翻才要人民不用急著搶先綁定，再次凸顯蔡政府決策之顢頇與無能。