這個時代是信息時代，更就是網路時代，它的特徵，一在資訊的無限膨脹及無遠弗屆，使得知識的中心快速被消蝕；另一則在，自媒體「一人一把號」的時代到來，讓價值的中心也迅速被稀釋。而最起眼、最重要的則換成了流量。換句話說，量化已成為這個時代的基準，質性的講究不只隱微，甚且就乃空谷跫音。

正是這量化的本質，所以如何奪人眼球乃變成網路發言最重要的考量，同樣的問題在傳統媒體原來也有，正所謂「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞」，這情形一定程度註定了新聞所反應的常就是片面偶發的事件，但在傳統媒體生態中，知識中心、價值中心的存在仍很明顯，所以有公信力的大報與煽情小報間何只位階不能相比，銷量也相差很大。

但自媒體的時代不同，不走偏鋒就難吸引眼球，有流量就占有一切，其結果自然是劣幣驅逐良幣，這中間當然有堅持理念者，但必須面對一波波反智的篩洗，要能堅守，困難可想而知。

說量化，民主政治權力的基礎既建立在人人等值的選票量化上，其實也就有弱化質性的本質，但過去由於在民主之外，還有宗教、哲學、藝術、學術、倫理等諸多關聯生命質性的價值已先確立，所以毛病不大；甚且還因尊重每個個體的不可取代性與問責政治，而能彰顯民主之利。不過，這情形在「去中心化」的當代，卻已大大流失。

換言之，民主政治之必然在當前愈見其絀，是可以想見的。而只談民主，尤其民主的選舉，卻任由其他價值在「去中心化」下崩解或邊緣化，固已是當代民主社會的常態，卻在台灣尤甚。正如此，現在的台灣政治人物追求的也就是成為政壇上的流量明星，為蹭流量，乃無所不用其極，整個社會也愈來愈被極端化的力量掌控。

說蹭流量，選舉時政治人物的拜訪網紅就是最明顯的例子，有著總統之尊的蔡英文還笑對網紅輕浮的吃豆腐，更直接就是對價值的一種顛覆。而說極端化力量，類如大陸人吃不起茶葉蛋這類罔顧事實、愚民反智的言論在電子媒體與自媒體上更是屢見不鮮。

這是台灣的現況，而大陸由於人口多，流量更成為經濟運作的要件，由此，也就出現了缺演技、缺作品的流量明星，但其收入之豐卻令人咋舌。針對此，有識之士乃屢屢發出警告，意謂若連兩院院士在一般人眼中的分量都遠不及流量明星，則國危矣！

然而，儘管蹭流量是兩岸都須面對的問題，但彼此能應對的籌碼卻就不同。大陸政治權威高度集中，政治價值的中心性仍在，使得再大的流量明星都須在這之前止步，也因此，針對亂象的重點作為，反而是在如何善用政治力的優勢來彰顯其他如學術、藝術、倫理、哲學、宗教等等的價值，使反智量化的副作用依然能受到這些價值的「自然」制約。當然，大陸的這種生態也有導致政治價值過分獨大的風險，因此，政治與學術、宗教、倫理等價值之間的合理分際，就是大陸另個必須建構的社會價值。

相對於大陸，台灣的政治則有著徹底量化的本質，政治與流量經濟、流量價值合一，讓其他價值在這些年內快速邊陲化，一個藝人之死，所占版面是哲人之萎的幾十倍，就是當前社會實情的直接投射；也因這樣的變化，台灣過去所誇言的文化成就乃迅速成為過往雲煙，這使得兩岸間即便不說政治軍事經濟，文化上一樣也我消彼長。

正就是歷史已進入這樣的時代，面對的問題已經不一樣了，台灣卻還只停留在口號式的「政體優勢」之說，停留在「選票即是一切」的思維，當然只能每況愈下，也就更難以體會為什麼法蘭西斯．福山必須將治理能力，也就是面對問題、解決問題的能力，放在國家發展之首的原因了。（作者為文化學者）