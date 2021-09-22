國民黨主席選舉即將投票，張亞中教授聲勢不錯，有些黨員為之振奮，有些黨員深感憂慮，幾位地方首長表態挺朱，「棄江保朱」在眾多黨員間自動運作。張亞中何以能捲起千堆雪？如果他真的當選，國民黨會分裂嗎？往後地方首長、總統與立法委員選舉會崩盤嗎？

一個政治邊緣人向主流區挺進，竟能捲起巨浪，反映張教授確能見人所未見、言人所畏言，但也反映國民黨的黨員結構與全社會差距大，黨內民意與全體民意有鴻溝。張亞中確實激起浪花，是在小池子中；這個池子近年在縮小當中，而且正在邊緣化。

張亞中在國民黨權力生態以及在社會人群與民意結構中算是邊緣人。他是老藍男，在台灣日益孤寡；在身分認同上，他主張自己是台灣人，更強調也是中國人，懷抱強烈中華民族意識，在台灣日益居於少數，被歸類為邊緣人恰如其分；在兩岸關係的意向上，明白反對「分離主義」，主張成立兩岸共同體推動兩岸融合，在台灣堪稱鳳毛麟角。這樣一位全方位邊緣性的學者，競選所提政見具有濃濃的返祖性，信仰孫文，召喚黨魂，認定蔣經國之後沒有國民黨執政之實，要清算李登輝遺毒，要恢復教科書的中華民族情懷，深入他骨髓的是懷舊意識，痛切於今不如昔，妄想將時代前行的方向扭回從前。

由於漠視現實，脫離民意，他競選黨主席的政見充滿夢幻性。依據他懷舊性思維，國民黨確實喪失黨魂，但一個易地生根的政黨，面對本土意識越來越強的選民結構，要與以台灣主體性為核心訴求的草根政黨競爭；面對安全上聯美以自保、情感上反中（或反共）求自主的主流民意趨向，特別是青年族群對傳統國民黨的一切極度疏離與厭惡，國民黨與時俱進調整尚不可得，如何能以喪失黨魂問責？如果全依張教授所思恢復黨魂，難道不會與現實社會格格不入而陷入失魂落魄的悲情中嗎？

張亞中競選黨主席的核心主張是與對岸簽訂「和平備忘錄」，有人責之為「紅統」，其實恰恰相反，由於完全站在台灣立場思考，戴上一個中國與中華民族的帽子，就要中共全面讓渡，中華民國治權完整不動，放棄武力統一與威脅，台灣平等參與國際組織，全然是夢幻念頭。現實上，台灣與中國大陸之間在主權主張及治權關係上存有尖銳矛盾，難以折衝調和，另外還有美國因素橫梗其中。台灣的絕對實力遠不及中國大陸，有何能力在沒有美國介入下向北京爭取到有利於台灣的協議？何況習近平已經表明，要台灣方面提出「兩制台灣方案」，可見中共只有一國兩制的統一模式，沒有「一個中國，兩種憲政秩序」的協商空間。在台灣多數民眾的想法中，除非投降或是乞求，否則台灣求不到有和平保障的不統一協議。正如精研兩岸關係的美國前在台協會理事主席卜睿哲在《艱難的抉擇》一書中的論斷：「在台灣幾乎沒人支持。」更困難的是中共根本不會接受，即使國共談出方案，也不可能太遷就台灣立場，因此勢必遭台灣主流民意強烈反對，如果硬要推動，只會加速國民黨的敗亡。

張亞中的主要政見遠遠落在台灣現實發展之後，跟主流民意相差十萬八千里，而且潛伏者傷害國民黨、損害台灣主體性利益的重大風險。一個志在學以致用的出色書生，在現實政治上可能低能無用，希望張教授超越於此。