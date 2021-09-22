美國總統拜登15日宣布成立美英澳同盟（AUKUS），劍指中國立場夠硬，而21日在聯合國大會發表演說對中調門則夠軟，顯示拜登希望藉一手硬一手軟方式，促請中國領導人習近平回心轉意，參加面對面的拜習會。

拜登、英國首相強生、澳洲總理莫里森15日透過視訊記者會宣布成立美英澳同盟後，三國領導人劍及履及積極付諸行動，讓美英澳同盟成為有史以來地表最強的軍事聯盟。不論從聯盟理論或從國際政治現實來看，美英澳同盟作為最強聯盟都當之無愧。

首先，美英澳三國從第一次世界大戰一直到阿富汗戰爭都併肩作戰，無役不與，擁有完整的「共同記憶」。其次，美英澳三國都是以盎格魯薩克遜為主要民族的國家，享有共同的語言、文化、民主、自由、人權的價值體系與生活方式，因此凝聚力也特別強。且美英澳三國意識形態一致，都是資本主義的民主政體，反對威權主義、法西斯主義、軍國主義、共產主義與寡頭獨裁。

美英澳三國不僅具有非常高的凝聚力、戰力與效率，也是美國所有聯盟之中最能「如腦使臂、如臂使指」的一個聯盟，可以隨時針對突發事件做出立即而有效的反應。從美英澳同盟成立以來，三國領導人與重要官員已動作頻仍，好像要和時間賽跑一樣。

的確，中國大陸全面崛起是如此快速，美國與其盟國再不急起直追，恐怕時不我予。在宣布聯盟第二天，美澳兩國就舉行2+2外長與防長會議，除宣布美國將提供澳大利亞核動力潛艦技術轉移之外，雙方並同意在外交、軍事、科技與情報進行更多合作。

在成立聯盟的同時，美國也計畫進一步推動印太戰略，與美英澳同盟相互呼應。美日印澳四國領導人24日在華府舉行一場印太地區「四方安全對話」面對面的峰會。拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪、莫里森都將出席，討論如何進一步強化QUAD的運作與功能，以及納入新成員的可能性與方式。

英國首相強生21日訪問華府，除了與拜登進一步商討美英澳同盟外交與軍事的合作外，並希望《英美貿易協定》、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）與《美墨加自貿協定》談判機制啟動後尋求美國大力支持。由於美澳8艘核動力潛艦協議要到2040年以前才會到位，因此美英兩國可能會暫時透過租借或出售方式讓澳洲擁有核動力潛艦艦隊，以平衡日益擴張的中國水面下的武力。在21日的聯大演說中，拜登除呼應聯合國祕書長古特瑞斯主張美中應修復關係的呼籲之外，幾乎完全不提中國，強調美國絕不尋求新冷戰與衝突，顯示拜登仍希望藉剛柔並濟方式，促請習近平參加10月底在義大利羅馬舉行的20國（G20）峰會的場邊拜習會。

拜登顯然瞭解，美中兩國領導人如果不先見個面，將氣氛營造起來，後面的氣候變遷與貿易談判將很難有所進展。美國氣候變遷特使凱瑞兩次赴大陸談判都無功而返，就是明證。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）