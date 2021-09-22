有人很害怕國民黨分裂，不過，徵諸歷史，每回國民黨經分裂後重整組織，都會變得更壯大。當孫中山發動二次革命失敗，他檢討失敗的原因，覺得國民黨已失去其前身中國同盟會的革命精神，因此在民國3年重組中華革命黨，終於使得袁世凱在民國5年被迫取消帝制，孫中山並開展護法運動，宣布誓師北伐。

民國14年，孫中山逝世，蔣中正領導黃埔軍校師生發動國民革命軍東征，並在廣州成立國民政府，民國16年國民革命軍北伐期間，國民黨內部蔣中正主張清共，汪精衛則主張容共，造成「寧漢分裂」，中間雖有周折，卻使得民國17年國民革命軍順利完成北伐工作，由國民政府統一全國。

民國26年發生盧溝橋事變，抗日戰爭全面爆發，國民黨副總裁汪精衛主張與日軍議和，並到南京建立傀儡政權，民國28年國民黨中央執委會臨時會議決議，開除汪精衛在國民黨的黨籍與全部公職，這對於團結國民黨內部抗日具有重大指標意義，最終取得抗日戰爭的全面勝利。

國共內戰期間，國民黨左派與右派的鬥爭日漸激烈，民國37年中國國民黨革命委員會在香港宣布成立，後來成為參加中華人民共和國的第五大政黨。

民國38年大陸易幟，中國國民黨黨中央跟著中華民國政府遷台，隔年並成立中國國民黨改造委員會，通過「黨員歸隊實施辦法」，有效重整黨內並保衛大台灣。

民國82年，不滿李登輝總統領導國民黨的非主流派人士離開，創立新黨，其秉持孫中山思想，關注中產階層的聲音，曾經成為中華民國第三大黨，有效牽制國民黨的路線不至於完全偏離中道，儘管期間國民黨又分裂出親民黨，後來再組國親聯盟，終於在民國97年再度讓國民黨取得政權。

從這些歷史經驗可茲證實，國民黨歷來都常有理想與現實的兩大路線爭論，每回都只有分裂才會有反省，經由反省，最終才能重新把握住自己的核心理念，恢復其黨魂並再創中興。分裂的過程誠然會有陣痛，但不經這番陣痛再整合，只圖謀一時的選舉勝利，國民黨政治人物只會持續活在苟且偷生的局面中。

此番國民黨選舉異常激烈，有識者都在討論國民黨是否會分裂。國民黨分裂對於想圖謀選舉利益的政客無益，卻對於支持國民黨的人民有利，只有分裂的陰霾再臨，才有機會重新聽見何謂國民黨的中心思想，當黨員有機會檢視哪位主席候選人真正理解並堅持孫中山的理念，國民黨才有機會中興。

因此，國民黨員無需擔憂分裂，大膽投給你衷心支持的主席候選人。國民黨未來即使分裂成「關注黨魂的國民黨」與「關注選舉的國民黨」，這對選舉本身而言都未必是壞事，讓理想與現實都有機會被大家關注與檢視，反而能共創雙贏。

（作者為國立東華大學通識教育中心教授）