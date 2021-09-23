東進援錦兵團未能達成援錦目的之原因，據北平警備總部羅奇副總司令兼督戰員的檢討，有以下各點：

第一、情報方面，54軍對當面共軍之工事及兵力與陣地，未能詳細偵察，致攻擊部署無所依據。

第二、指揮方面，緒戰時使用不充分之兵力，卒致犧牲大，效果小，為此役最大缺點。

第三、部隊方面，一般戰力平常，各部協同與聯絡不足，致無良好戰果。惟其中以第95師之攻擊塔山為最英勇，其次則為第8師對三孔橋之攻擊，其他各師無甚表現。

第四、共軍方面，戰力較強，紀律嚴明，砲兵射擊準確，步砲協同良好，工事構築，善用地形。

錦州既陷，廖之西進援錦兵團尚留在彰武地區，不即西進，派在瀋陽的參軍羅澤闓向蔣電陳：「廖耀湘部須在一星期後作進攻新立屯（在彰武以南）之準備。」並稱：「衛總司令及廖司令官對增援錦州，恐不欲冒險前進，現錦州已電訊中斷，我南北兵團向錦州夾擊計畫，恐難實現。」

蔣氏「深慮錦州戰局已入最後階段，明知其無望，但仍思補救之道，決心親飛瀋陽，督導各軍急進赴援，即使錦州失陷，東西兩兵團仍繼續前進，收復錦州，否則東北主力部隊將無法撤回關內也。」因於15日飛臨瀋陽，督促各軍急進，杜聿明亦奉召來瀋襄助軍務。16日，蔣飛臨錦西，聽取司令官闕漢騫報告軍情，蔣責其如此兵力，與共軍兩縱隊作戰，而不能衝破其防線，增援相隔60華里（按：30公里）之錦州，坐視孤危，痛心已極。

錦州既失，蔣於18日三度飛臨瀋陽，與衛立煌、杜聿明檢討規復錦州與東北作戰計畫。而杜之主張，仍以固守瀋陽為本，其見解與衛同，與蔣之意見不合。蔣記之曰：

衛、杜兩人，只求個人英雄主義之成功，而於整個國策與戰略，則全不顧及也。

21日，蔣再召見杜聿明，與談東北勦共問題。杜仍主退守瀋陽，並要求增加10個師。蔣斥其妄：「如汝必欲守瀋陽，則余唯有任汝自行處置耳！中央絕不能增益兵糧以接濟之。最後復明示以若果如此，余亦不能視瀋陽之國軍為國軍矣。」

其實杜、衛主張退守瀋陽，不失為求生之路。蔣之逼杜西進，規復錦州，致招覆沒。其後蔣又深悔未能「撤回瀋陽、固守一時。」

時共軍以3倍兵力，截擊廖兵團於彰武、黑山之間。25日，兵團指揮部電台被共軍炮火擊毀，與各方聯絡中斷達3小時之久。衛立煌不明前線廖之狀況，逕令各軍突圍，於是爭先脫離戰場，秩序混亂，廖司令無法指揮，兼受湖沼地帶影響，行動困難，於強渡遼河、繞河、柳河三道天險時，所有重武器輜重車輛，損毀殆盡。卒致全軍潰散，而不可收拾矣。28日，廖及軍長李濤，向鳳武被俘，損失精銳7萬，彈藥糧秣稱是。

廖兵團迅即崩潰的原因，依毛澤東之說：「東北我軍在遼西打廖兵團所以能迅速解決，是因為我各縱隊大膽插入敵各軍之間，而敵又指揮混亂（先向西遇挫，又向東南遇挫，又向東北），故能迅速解決。」

長春守軍第60軍長曾澤生（雲南部隊）於10月17日投共，兩日後，駐守長春第一兵團司令鄭洞國及新七軍軍長李鴻亦放下武器。如此，圍長春之共軍乃得抽調大部分兵力南下攻瀋，以「堵塞敵人退路」，「只要此著成功，敵無逃路」。

30日，共軍攻入瀋陽東區，守軍第53軍前線部隊通共叛變，在城內的衛立煌神情恍惚，不發一言，似在坐以待斃，蔣電令他移駐錦西（靠近葫蘆島）。蔣諷之曰：

若此行伍粗漢，一遇急難，即失其昔日之英勇氣概，害事殊甚，然將才缺乏，大率畏死營私，欲求一如衛者，亦不可多得也，奈何。

惟青年軍第207師堅守渾河一帶，與共軍戰至31日晚，電訊中斷，向營口突圍，11月2日，瀋陽失陷。

蔣日記所感曰：

是（10）月15日錦州失陷，繼之以長春各部叛變，而瀋陽出擊之主力，又全軍覆沒，計達32個師之眾。此為余平生最大之恥辱。將領不得其人，遂致軍紀掃地。

就共方言：從1945年11月到1948年11月的3年時間，共軍在東北發展到100餘萬人，並吸引國軍70萬左右於東北地區，大大減輕了其他地區共軍的壓力。經過幾次攻勢，在東北的國軍仍有55萬人。經過遼瀋戰役，殲滅國軍11個軍，33個師，以及其他國軍，計為47萬2千餘人。

國防部次長林蔚論東北失陷之責，是長春不撤，過在中央。錦州不救，則因遊移與分兵，廖耀湘兵團必擬先攻下彰武；彰武既下，不即西進，乃停頓一週方動。如此救人不得，已亦不免。又既已西救錦州，復分兵攻取營口。衛、廖皆難辭其責也。

蔣氏事後檢討，深覺處置失當而自責曰：

以當時情形而論，錦州既陷，明知反攻兵力不足，地形不利，尤以士氣不振，將心不固為慮。茍能即時由新立屯撤回瀋陽，固守一時，再向營口撤退，轉進葫蘆島，徐圖收復錦州，亦計之得者也。乃不此之圖，囿於各軍既經出發，且已與匪接戰，中途撤返，恐喪士氣，復以既定方針，不宜變更為戒，遂擯棄前見，一意銳進。豈知長春部隊叛降，軍心動搖，而遭此挫折，其將何以自贖耶。

毛人鳳（取自網路）

軍統局長毛人鳳事後對遼瀋戰役經過及其失敗原因，有一詳細報告和檢討，值得參考。檢討方面，指出8點缺失，大要為：

第一、國共實力懸殊，國方指揮不能統一。以實力言，廖耀湘兵團以十個師增援錦州，遭共軍33個師之圍攻。兼以衛立煌總司令直接下達突圍命令，致廖無法掌握部隊，各自逃散，陷於瓦解。

第二、增援錦州遲緩，坐失時機。

第三、兵團指揮失當，對共軍僅知正面攻擊，而不能果敢迂迴包圍，或多面攻擊，以致共軍能脫離戰場，逐次抵抗，遲滯我軍行動。

第四、後方補給業務不健全，補給路線無掩護部隊防守。

第五、通訊不靈。

第六、高級長官擅離職守，如衛立煌於10月30日下午在共軍未抵瀋陽前即擅離瀋陽（按此為奉蔣之命），又瀋陽警備總司令胡家驥、市長董文琦、遼省主席王鐵漢等，亦竟於30日棄職離去，激起民怨。

第七、軍紀廢弛，士氣不振。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】