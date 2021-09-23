新竹市長林智堅提出「大新竹」構想，民進黨立院總召柯建銘隨即附和。依據《地方制度法》規定縣市合併升格直轄市人口數門檻為125萬，竹竹合併後人口才100萬出頭，柯建銘聲稱下個會期可修正《地方制度法》，將人口門檻數降低到100萬，趕得及2022年縣市長改選前。這個如意算盤完全是為林志堅盤算，到時林可甩掉連任兩屆市長的限制，參選改制後第一屆「大新竹」市長，民進黨治國竟如此荒誕妄為，令人髮指！

外界認為林智堅機關算盡外，且實務上還涉及《地方制度法》第4條第1項之規定：「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」可見人口只是其中的一個基本條件，在其他條件中尚有政治、經濟及文化，還有都會區域發展上之特殊需要，才能設置或合併升格直轄市。但民進黨上上下下就是沒有看到第4條第1項的完整規定，或是視而不見，無視法律完整性，這也是天下奇觀！

過去2010年修正《地方制度法》第7條與第7之1條，明訂縣市升格的法源依據及程序。《地方制度法》第7之1條是允許地方縣市向中央申請改制（含改制為直轄市）的程序。以竹竹縣市合併為例，需要新竹縣及新竹市政府行政部門同意，再加上縣議會及市議會同意，報請內政部核准後，由行政院做最後核定。

若依據2010年當時地方縣市合併升格為例。首先，開放全國各縣市申請，其中包括台北縣（已經依地方制度法第4條第2項準用直轄市的規定，一般稱為『準直轄市』）、桃園縣、台中縣市（合併升格）、彰化縣、台南縣市（合併升格）、高雄縣市合併為高雄市，以上共六案。其次，再經由內政部聘請專家學者組成20多人的委員會，請各申請縣市派代表到委員會來報告。最後，委員會討論做出建議，經由內政部做初步決定，並由行政院長批定。

當時專家學者委員會正式做出決定讓台北縣升格為新北市、台中縣市合併升格為台中市、台南縣市升格為台南市，高雄縣市合併仍為直轄市。加上原本的台北市及後來桃園縣先成為準直轄市，2014年正式升格直轄市，台灣就有六個直轄市，也就是現在一般俗稱「六都」。

其實研究地方自治學者專家，原本都認為台北縣單獨升格為直轄市並不妥，因此在2010年為改制而設置的委員會，曾建請北北基在短期內合併為直轄市。而於台南縣市合併升格上更是爭議不休，當時內政部長廖了乙於會場討論熾熱時還一度離席，由政次簡太郎代理主席，廖部長事後説是去請示院長。最後決定由贊成及反對的委員各抒己見，彙集意見書後由院長劉兆玄做決定。

筆者與改制委員會中數位委員熟悉，聽其轉述改制直轄市的過程，筆者可知當時主政者之慎重，結果形成六都雖令專家學者並不完全贊同，但過程可謂具合法性與正當性。

如今林智堅喊出竹竹合併，除意圖政治謀算外，並視《地方制度法》為無物；假若準用直轄市的規定，乾脆把升格改制的程序（第7條之1）一併廢掉，直接由行政院逕行為之，那豈不是回到威權主義時代嗎？遑論地方自主、地方治理的精神了！民進黨完全執政，幾乎所有事都「橫柴入灶」，真可謂台灣民主政治「末法時代」的來臨，相信未來人民力量也一定會反撲的。

（作者為台北市立大學通識中心兼任助理教授）

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