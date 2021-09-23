編者按：台積電近年來是國內外媒體注目的焦點，它的一舉一動不僅牽動台灣股市的變化，也影響全球主要產業供應鏈的運作。財經作家王百祿專訪張忠謀寫下《台積電為什麼神？》一書，揭開台積電「護國」與「神山」的真相與台灣晶圓科技產業崛起的祕密，史話專欄今起節選刊登。

你知道台灣有家公司2021年營業規模將超過500億美元，毛利超過50%，市占率接近55%，是台灣唯一營收超過1兆億台幣，毛利卻足以與蘋果電腦、英代爾、亞馬遜這幾家全球前5名高獲利跨國公司相比擬的半導體企業嗎？當然，我想你早就猜到了，那就是總部位於新竹科學園區的台灣積體電路公司（TSMC）。

話說1986年，張忠謀一手籌備台積電的創設時，可沒有國內大企業或大老闆對它有信心，會覺得它是一家發展有潛力，可以捧著大額鈔票去投資的公司。我們這裡講的大老闆在1980年代，都是台灣產業赫赫有名的人士，他們包括台塑王永慶、大同林挺生、東元黃茂雄、臺橡、聲寶陳茂榜等企業，政府財經科技首長為了邀集他們投資，出面餐敘、親自打電話懇切說明拜託，努力的動作不一而足。這些大老闆還是存疑而裹足不前。誰會想到34年後，這家半導體公司會產生這麼令人震撼的發展，這麼龐大的成就！

就拿經營之神台塑集團創辦人王永慶來說吧，一開始張忠謀在引介下去拜訪王董作簡報後，沒動靜，接著經濟部長李達海親自打電話拜託，王董仍不為所動，後來當時的行政院長俞國華再親自打電話，跟王永慶說這是政府重大政策，請他務必支持。

要知道，俞國華接中風的孫前院長運璿之前，可是有個綽號：「國民黨大掌櫃」，老蔣總統對他充分信任與倚重，所以除了擔當中央銀行總裁外，當時所謂「黨庫通國庫」，國民黨所有黨營事業與財務支出都是由俞國華拍板決定；因此，深諳政治情勢的王董與幕僚團隊，當然了解這個道理，俞院長親自出馬，一定要給面子。

最後，台塑才很勉強的投資了將近5%的金額，並且，在台積電成立沒幾年之後，就把擁有的台積電股份統統賣掉，另外成立了南亞電、華亞科兩家半導體相關企業。南亞科專作記億IC、DRAM產業是個起伏很大的市場，賺的時候，賺很多，虧的時候，也虧很大，有陣子曾經成了台塑集團相當大的包袱，虧損了數百億元。有人統計，若是台塑不把它當初的5%股份賣掉，留到今天，母股配子股，至少市值上千億元以上，這大概是台塑董事長王永慶始料未及的事吧。

所以，台積電創業當初，並非一帆風順，而是充滿了變數，過程還頗有些曲曲折折呢。筆者當時在工商時報負責科技相關領域的採訪，對其中籌資創辦過程印象特別深刻，也陸續作了許多相關報導。

要知道，1986年張忠謀在政務委員李國鼎竭力引薦，行政院長孫運璿邀請下，自美來台，首先擔任的職務是「工業技術研究院院長」。2015年張忠謀接受筆者採訪時，笑著說，本來以為回來，是在工研院為台灣做點事，沒想到，卻是在台積電為台灣做事。

的確，這事是無心插柳，柳成陰的故事。

【未完待續】