拙文〈後蔡英文時代的大衙門與小衙門〉迴響熱烈。很多人都沒有想到，這些事情離自己這麼近。你可能會覺得自己是奉公守法的好公民，應該不至於會碰上被基層公務員刁難的情況。更何況大部分的人，既不是政商名流，也不是什麼明星藝人，有什麼好被找碴的？但真的碰上了你才知道，有時候不管是再小的權力，只要被不對的人掌握了，就有可能惹出很多事端。

有個朋友就是因為家裡養寵物，所以鄰居看他不順眼。不過聽說鄰居因為有認識的人在公家單位上班，所以好像就動用關係找了環保局的人，以民眾檢舉的名義來稽查朋友家。可是來到現場之後卻發現，雖然朋友有養寵物，但好像也沒有什麼嘈雜或是異味的情況，看來看去實在是查無實據、無法可罰。這時稽查人員瞥見朋友家的院子好像比較舊，又放了一些私人雜物，還有種些花花草草在堆肥的樣子。於是，他就先跟朋友說了他堆肥的方式不對，應該要如何如何做才正確，接著就開了一張「雖無異味但環境髒亂」的改善單給他，要他限期改善。朋友當場就已經覺得奇怪，稽查人員本來不是來查寵物有沒有異味嗎？怎麼現在反而盯上他自家的院子了？

那個稽查員就是因為找不到問題，但又要寫報告回覆，所以就在現場隨機發揮。反正如果真是為稽查而稽查，不管改善了什麼，下次他回來檢查的時候，又可以再找出一點什麼要你限期改善。雖然看起來他是在做他的工作，但其實已經逾越了原本的職務要求，在找民眾麻煩。

而且說起這種類似的案例，其實還真不少見。像上次寫到的「小衙門」管委會，說起來也不是公務單位，可是因為現在政府原則上推行住戶自治的關係，很多住戶事務政府如果能不管，都會推給管委會，要住戶們循著管委會的管道自行處理。於是有心之人可能可以假藉管委會的名義，動用公部門的資源，但政府方面則是因為對應窗口就是管委會，所以很多時候都被蒙在鼓裡，甚至成為管委會的幫凶。

曾經就聽鄰居說過，在以前動保意識還沒像現在這麼高，養寵物、養毛小孩也還不是這麼流行的時候，他就因為收容流浪狗然後被管委會刁難。管委會認為養狗一定會吵、髒、臭，所以就想對養狗住戶收取「狗頭稅」。養狗可以，但要多繳管理費。不從的結果，就是管委會把所有能想到的政府相關單位通通找了一輪，讓他們輪流來「關切」鄰居。結果有一次鄰居家只有高齡老母在家，老人家為了趕去應門摔了一跤送醫，最後不幸離世。但到最後，也不可能找管委會或是當時承辦的公務人員負責。而且當年參與這件事情的管委會委員，至今都還在管委會裡面任職，你又能拿他怎麼辦？

這些案例都只是冰山一角，甚至有些人可能碰過更令人感到不舒服的經驗。但如果選擇在公部門為民服務的公務員沒有自覺，在「後蔡英文時代」上任的行政首長們又沒有站在一般民眾的立場有深切的體悟，類似的情況只會不斷上演，甚至越演越烈。

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※