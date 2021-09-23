雄圖大略的拿破崙曾說過，英國是個小店主格局的國家，嘲諷英國人眼界不寬，貪圖眼前小利。最近法國人到口的鴨子被奪食，大概會想起他們的民族英雄的這句話，而且這次不只是英國，而是這些盎格魯薩克遜民族國家。

美國、澳大利亞和英國日前宣布建立戰略夥伴關係（AUKUS）以對抗中國，包括向澳洲供應美國核動力潛艇。此舉不僅僅是盎格魯薩克遜民族國家的「大團結」，也硬生生地把法國的合約給奪去，讓法國人感到雙重背叛，大為光火。法國在2016年與澳洲簽署了一份高達560億歐元的合約，向澳大利亞供應12艘柴油動力潛艇，因其規模和戰略範圍之大而有「世紀合約」之稱。法國投入的心血，這下子血本無歸。

法國目前的反應是召回駐美和駐澳洲大使，表示抗議。在美國倉促地撤出阿富汗，不與盟國協商，已經惹怒歐盟，加上這次潛艇問題之後，原本就主張歐盟要戰略自主的法國，經此羞辱，對於戰略自主的目標將會更為積極。法國外交部長勒德里昂即表示，這場危機將嚴重影響北約新戰略概念的定義。法國在明年擔任歐盟輪值主席國，可以預見法國會將戰略自主放在重要地位。

美國對於歐洲強化軍事力量追求戰略自主，出現矛盾的情緒。一方面，美國經歷20年的反恐戰爭以及金融危機與新冠疫情，國力消耗不少，無力也不願意承擔保護歐洲的責任，反對歐洲像孩童般地依賴美國；另方面，又擔心歐盟的戰略自主會走自己的路，不再以美國馬首是瞻。這樣的矛盾情緒使得美國對歐洲的政策也出現反覆錯亂的現象。美國對於歐洲沒有信心，所以要搞自己的小圈圈。

常言道，打虎捉賊親兄弟，只有自己人才值得信賴。繼美英加紐澳的「五眼聯盟」之後，還要搞AUKUS，核武化澳洲，這樣的血盟。這樣劃分親疏遠近，無意間自己就離間了盟友。更何況其間還損害了法國的利益，讓向來不太看得起盎格魯薩克遜民族的驕傲的法蘭西民族氣得跳腳。原本歐洲國家以為送走川普，老成持重、嫻熟外交的拜登可以修復大西洋兩岸關係。拜登上任首先出訪也是歐洲國家，在G7峰會上也表示「美國回來了」。但是這次結盟搶單，重重傷害跨大西洋關係，法國就批評拜登與川普無異，都是「美國第一」，不講道義。更糟地是政策矛盾，「缺乏連貫性」。

AUKUS的建立雖說不是針對法國，可是卻對法國造成嚴重的外交和經濟挫折。這會讓法國及歐盟進一步思考，法國與歐洲在世界的地位及影響力。在中美對抗陰影下的全球權力重組中，他們將處於什麼位置？扮演何種角色？是並起逐鹿的群雄之一，還是被邊緣化？特別是法國可是有脾氣的，戴高樂就曾退出北約軍事體系收回指揮權，驅逐美國大兵。他還對英美主導建構的戰後國際秩序有意見，對美國裹脅歐洲國家對抗蘇聯不滿。現任總統馬克宏也十分景仰戴高樂，從近年來法國外交政策與他的發言，有人認為他正走向「新戴高樂主義」。明年春天法國即將舉行總統大選，法國民族主義正興，他更沒有退讓的空間。

澳洲潛艦計畫打掉重練，澳媒自己預估澳洲首艘的核動力潛艦下水至少還需10年，整個計畫8艘到齊恐需20年。屆時能否派上用場，能否追上解放軍海軍下餃子的速度，都是未知數。那麼為何急於搶法國的生意，傷了和氣。對照美國日前要求台灣一次購足百套魚叉飛彈，可以知道，與其說美國在建構反中大戰略，不如說是搶錢大戰。這時拿破崙所說的盎格魯薩克遜民族貪圖近利的小商人性格就暴露無遺了。

（作者為退休大學教師）

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