國民黨黨主席參選人張亞中提出「兩岸和平發展基礎協定草案」，嚇壞了國民黨、樂壞了民進黨。和平協定真的如此不堪嗎？

先冷靜的想想共產黨怎麼看台灣問題？對於共產黨而言，台灣問題就是指從1949年國民黨退守台灣，中華人民共和國成立後所衍生的國家主權和領土完整問題。台灣問題最早出現於1955年李宗仁《對台灣問題的具體建議》一文，經強力宣傳後通行於大陸民間以至國際社會迄今。

因此，從共產黨觀點來看，台灣問題是中國的內政問題，是國共兩黨之間的內戰，導致台灣問題產生的直接原因。

換句話說，有資格與共產黨簽訂和平協定的是國民黨，因為當初就是共產黨和國民黨的內鬥導致兩岸分裂。今天，唯有國民黨才有資格和共產黨簽訂和平協定結束內戰，不是中華民國政府，更與民進黨沒有半點關係。

大家想想看，理論上來講兩岸至今尚未終止戰爭狀態，共產黨隨時可以解放台灣，國民黨也隨時可以反攻大陸，一旦張亞中當選國民黨黨主席，且和共產黨簽訂停戰協議，民進黨多年的反中抗中大夢全部破滅。

問題是，現在共產黨要對付的是民進黨政權而不是國民黨，如果張亞中真的捧著和平協定找共產黨簽字，他們會簽嗎？當然不會！除非國民黨再度執政、而且經過大家（國共）協商同意。

本來最有資格簽署兩岸停戰協定的是馬英九，可惜無所作為。張亞中的和平協定不失為突破兩岸困境的手段，但很多人想抱著中華民國神主牌過日子，民進黨就是吃定了這個。

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