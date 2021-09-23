今日台灣，在蔡英文統治集團的「窮台」施政之下，以「抗中保台」的虛假空洞口號，快速的將全民推向戰爭邊緣。而中國國民黨亦未能扮演在野黨強力監督的角色，坐令貪腐政權恣意妄為，卻束手無策。更讓人悲憤的是，囿於民進黨收賣媒體，所形塑的所謂「主流民意」，國民黨部分人士「拿香對拜」，自失撥亂反正的意志與決心，讓百姓痛苦不堪、哀傷莫名。為了避免讓台灣人民，對內飽受執政失能之苦，對外受制於大陸相逼，此刻積極尋求和平，已到了刻不容緩的地步了。

執政的蔡英文統治集團，成天營造「亡國感」，再扛著「抗中保台」的大旗做為應對「亡國感」的手段，還能夠贏得817的呼應支持，真的是極其荒謬與可笑，只會讓台灣的危機加劇，深陷兵凶戰危的處境。這樣的一種操作手法，是十分不負責的。所以，我才會說，蔡英文統治集團是終極武統的發動者、執行者與獲利者。

我們要問，蔡英文的「抗中保台」，是要拿什麼「抗中」？是蘇貞昌的「掃把」嗎？你要表現台灣「抗中」的決心與意志，為什麼又不恢復徵兵呢？一旦兩岸發生戰事，你是要把台灣的孩子，推向戰死沙場的厄境嗎？所以，蔡英文的「抗中」是假的，只是藉著「抗中」在對美軍購上「撈油水」。

更何況，「抗中」的結果，是對大陸外銷占全體總額幾達50%，而蔡英文迄今還繼續獲取曾經大力反對、稱其為「糖衣毒藥」的ECFA紅利，執政5年，這樣的持續服毒，抗的是什麼中？

而「保台」更是一種黑色幽默，讓人笑不出來。一個連「鳳梨、釋迦、蓮霧」都保不住的統治集團，說要保台，而且，還有人信，真是聞所未聞。疫苗採購亦是如此，一個政府，竟然可以無良到坐視八百條人命的冤死，仍以意識形態為名，阻擋疫苗進口；另一方面，又藉未完成人體試驗的土產疫苗，大賺股市紅利。

民進黨今天能在台灣為所欲為，大行「民主獨裁」，就是想方設法將台灣推向戰爭邊緣，各種為逞私慾的手段，才能名正言順的逼迫台灣人民逆來順受。遺憾的是，國民黨畏於所謂「主流民意」，不敢直接拆穿民進黨的假面。

在競選黨主席的期間，我所倡議的「兩岸和平備忘錄」，遭到競爭對手與民進黨聯手汙衊、抹黑，扣上「紅統」的帽子。為了讓台灣突破發展困境，讓下一代有更美好的未來，我何所懼。因此，高民調的支持，正說明了台灣人民對和平的企盼與渴求，某種程度也重新形塑了「新主流民意」，就是「以和平贏得生存發展的機會」。

為什麼我能夠不懼「被貼上紅色標籤」，最主要也就在於洞察、並掌握這股「新主流民意」，讓中國國民黨不必拿著「走中道」的說詞，跟著民進黨起舞，而應該更積極的以「走正道」，將主旋律拉回到中華民國憲法的基礎上，謀求國家發展。

因此，「統」就不再敏感到讓你畏首畏尾了！因為憲法增修條文的「為因應國家統一前之需求」，連曾經宣誓要「遵守憲法」否則將受「國家嚴厲之制裁」的蔡英文，也只能選擇不說，卻不敢公然反對。畢竟憲法的「統」，自然是「統一在中華民國之下」，殆無疑義。

而「和平備忘錄」還只是遵憲的在「追求國家統一」的目標下，解決「現階段」兩岸敵對狀態，把桎梏台灣的枷鎖解開，根本還未觸及「統一」的議題。所以，我以「化敵為安、求穩致和、尊憲平等、互信共榮」來描述「和平備忘錄」。這份「和平備忘錄」完成簽署之後，還要送交全體黨員公投，做為中國國民黨的「兩岸政策」綱領。消弭了外界對於「賣台」的質疑。

兩岸的和平，時間不在我們這邊。台灣如果在蔡英文執政集團的「窮台」失能施政之下，很快就消耗殆盡了，當大陸可以不費吹灰之力輕取台灣時，我們一點談判的籌碼都沒有，只能任人予取予求。

這是一次要否為兩岸創造和平的最後機會，失去了，將很難再來，請珍惜抓住這個機會！

（作者為孫文學總校長）

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