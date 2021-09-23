我政府已於22日向紐西蘭提出申請加入CPTPP。行政院發言人羅秉成表示，蔡總統於2016年就任以來，政府各部門便就加入CPTPP進行通盤準備。各部會除了提出相對應的修法，也與國內產業各界進行溝通及意見交流，以及持續透過雙邊、區域、多邊等場合，與各國進行緊密的諮商與意見交換。

羅秉成表示，政府已做好充足的準備，因此於22日正式提出申請，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持。

羅秉成的說法有很大的破綻。蔡政府提出正式申請，也是在唬弄國人。

首先，羅秉成說蔡總統於2016年就任以來，政府各部門便就加入CPTPP進行通盤準備。既然政府已經準備了5年多，為何不早不晚，偏偏等到大陸9月16日提出申請後，才拿香跟拜，在國人毫無心理準備的情形下匆匆忙忙地提出申請？難道9月15日之前都還沒準備好？就差這7天嗎？

蔡政府顯然一直在閉門造車，對大陸的動向毫無所悉。等到大陸捷足先登，引起國內一片罵聲，才從睡夢中驚醒，急就章地提出申請，以杜國人悠悠之口。反正提出申請後的正式談判還是漫長之路，距離正式加入更是遙遙無期。政府交差了事的心態表露無遺。

其次，全世界FTA已有600多個，台灣只有4個象徵性、占貿易額僅0.4％的協定，包括2008年因兩岸關係緩和，好不容易促成的台紐、台星FTA。但是蔡總統執政後，在雙邊FTA方面毫無建樹。CPTPP是高標準的多邊自由貿易協定，台灣除了新加坡與紐西蘭以外，沒有跟任何其他成員國簽署雙邊自貿協議，想要達成多邊協議談何容易？

第三，CPTPP成員國全都與中共有邦交，台灣加入問題必然受到政治因素干擾。蔡總統否認了九二共識，把兩岸關係帶入冷凍狀態。在此情形下，台灣想要加入CPTPP不啻是緣木求魚。

民進黨政府自以為可以比照當年加入WTO的模式，讓大陸與台灣一前一後先後加入CPTPP。但是當年是當年，現在是現在。時空環境全然不同，完全無法類比。

台灣申請加入WTO是在1989年，正是大陸發生天安門事件遭到國際一片撻伐之際。另一方面當時大陸經濟發展及開放程度不佳，在申請加入WTO方面自身難保，所以沒有強力阻擾台灣入會，只是堅持要比台灣早一步加入而已。

物換星移，今日大陸已經今非昔比，不但是世界第二大經濟體，同時又是RCEP的領頭羊。在國際政治及經貿上的話語權，僅次於美國。兩相對照，台灣要拿甚麼與中共較勁呢？

台灣既不可能加入RCEP，只能寄望於CPTPP。但是以目前的時空環境而言，實際上，台灣加入CPTPP也只是夢想而已。

蔡政府心知肚明，明知不可為而為。說穿了，就是把申請加入CPTPP當兒戲，目的只是在唬弄國人。讓無知的國人誤以為蔡政府真的在做事。（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※