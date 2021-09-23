行政院臨時宣布申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的申請，絕不是因為秋節過後節氣變換迎來新氣象，而是對岸中國大陸出乎意料地在中秋前夕搶先台灣一步申請加入CPTPP，眼看苗頭不對的蔡政府才終於出招反應。

政院說法是早已針對申請加入CPTPP做好通盤準備，但早不申請、晚不申請，偏偏在對岸申請後才急忙提出，除了說明蔡政府沉睡許久外，也讓國人赫見政府針對重要經貿關係的推動已經是到了失能的地步。

可笑在於，不時宣揚「台灣正名」、「奧運正名」的民進黨政府，此番行政院政委鄧振中竟說我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請，並強調這是我加入世界貿易組織（WTO），以及紐、星FTA，也都使用這個名稱。

鄧話說得好聽，但仔細想想，民進黨不是成日宣稱「台美友好」、現時台灣是對抗威權最前線云云，為何這回卻直接放棄台灣、中華民國等更能代表我方政府的名稱不用，直接採用「台澎金馬個別關稅領域」名義進行申請？

以往非「台灣」不可的氣魄突然消失，連先嘗試用台灣為名義申請，不成再另做打算的作法都棄而不用。說穿了，就是民進黨政府急了，深怕有個陰錯陽差，讓對岸早先一步加入CPTPP，屆時台灣想加入肯定要看盡對岸臉色。

更可笑在於，曾經在野的民進黨，就有立委對於當時馬政府擬使用「台澎金馬個別關稅領域」的名義，與新加坡洽簽經濟合作協議，等於僅以「經濟體」、而非以主權國家名義與他國簽署經濟合作協議，形同政治上服從中國的一中原則，有淪為「以中國為宗主國」模式之嫌，而大加撻伐。

如今倒是「口嫌體正直」、「不演了」，連正名台灣的勇氣都不見了，大剌剌地把「台澎金馬個別關稅領域」當成招牌宣傳，教支持民進黨的「台灣人們」情何以堪？

再回想兩岸洽簽ECFA， 當時就有綠營立委認為，如果要用台灣在WTO的名稱「台澎金馬」來和中國簽ECFA，那就要在WTO下簽署，不能透過兩會處理。結果自2016年執政至今的民進黨，卻放任以兩會名義簽署的ECFA繼續存在生效，可謂是雙重標準到了無以復加。

這回民進黨算盤打得精，總之先申請再說。成了，大大吹噓台灣的自由民主獲得國際認同；不成，遺憾憤怒中國大陸威嚇阻擾。怎麼說都是蔡政府贏，如果有錯，絕絕對對是「阿共仔的陰謀」。這套把戲，人民還看不膩嗎？

（作者為自由撰稿人）

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