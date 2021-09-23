美國白宮宣布11月起將只允許完整接種疫苗的民眾入境，美國疾管中心表示，除美國境內核准的BNT、莫德納和嬌生疫苗外，只要世衛組織（WHO）授權的都會承認。台灣省略三期試驗的高端疫苗並未納入，接種高端的民眾想赴美洽商、探親、工作或留學，都會不得其門而入。蔡政府無視醫學倫理硬把高端塞給國人，卻因為踢到美國這塊鐵板而現出了原形。

總統若訪美恐踢鐵板

美國擬解除對33國的旅遊限制，通案要求所有國家成人旅客，都要出示完整接種疫苗證明才能入境。疫苗種類可望採取和WHO一致的政策，包括BNT、莫德納、嬌生、AZ、中國科興、中國國藥與印度的Covishield共7支疫苗。美國是台灣很重要的友好國家，民間交流非常頻繁，當美國從11月起要求入境者提出完整接種證明時，想赴美的台灣民眾會面臨3種問題：一是打了高端疫苗，卻不被國際認可；二是只打了1劑AZ、莫德納或BNT，第2劑還在等，不算完整接種；三是根本還沒輪到打疫苗，而這群人多是中壯年人口，正是與美經貿往來的重要擔綱者。屆時台美之間的各項交流，恐怕會大受衝擊。

面對媒體詢問，衛福部長陳時中推說此案美國還在研議，且是針對之前限制的33國，而台灣本來就是可以自由進入美國的國家，言下之意似是指台灣不在規範之內。但此說馬上就被美國在台協會（AIT）打臉，AIT發言人鄧艾德表示，所有外籍成年旅客均需提供完整接種新冠疫苗的證明、搭機前3天病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，「這些措施將一體適用全球旅客」。

陳時中的高端牛皮這下真的吹爆了，更丟臉的是，當媒體詢問蔡英文總統和賴清德副總統都是打高端，是否會因此無法去美國，陳時中立刻一改死也要挺高端的態度，表示正副總統若訪美，政治意涵遠大於防疫意涵，「自會有妥適的安排」。是怎樣？趕快加打AZ、莫德納或BNT嗎？話說高端不要說三期試驗沒做，作為AZ與莫德納第2劑的混打試驗才剛要開始，試驗結果還沒出來，衛福部也尚未核准高端混打，何況台大和長庚的試驗都是高端做第2劑，不是第1劑高端第2劑其他疫苗的試驗。陳時中在尚無科學實證及合法授權下，就這麼替正副總統的手臂作了混打安排，若出狀況是足以形成國安問題的，陳時中的權力什麼時候變這麼大了？

白宮如何為台開後門

指揮中心不肯面對問題，只閃躲地說會積極與美國溝通，這種醫學與科學的事，蔡政府真以為可以靠私下拜託，讓白宮在全世界的眼底下偷開後門？還是認為美國的FDA與CDC和我們的衛福部一樣會配合政治搖搖擺擺？美國政府早已宣布，在Novavax疫苗之後就不再發緊急使用授權（EUA），沒做三期的高端不會有機會拿到美國的EUA，更別提美國的正式藥證了。而和高端同樣是次單位蛋白疫苗的Novavax，雖然已經做完三期，但因為還有未盡滿意處，因此尚未申請美國的EUA。人家做完三期了都還這麼小心謹慎，我們高端2期都沒做完就打在人民身上，這麼大膽拿人命當賭注的政府，推出來的疫苗如何說服國際？

面對立委的連番質詢，陳時中答稱「世界不是只有美國」，這真的不是一位衛福部長及疫情指揮官該說的話，因為只是在強詞奪理推托搪塞。世界固然不是只有一個美國，但美國接受的世衛核可疫苗名單，卻是國際社會普遍接受的政策依據，這凸顯了台灣因為疫苗政策嚴重失敗，以致民眾出不了國門的困境。難怪台灣在彭博的各國防疫韌性評比中，從模範生慘跌到後段班，因為我們的疫苗嚴重不足，完整接種2劑的人口只有6%，還有人打的是便宜行事未獲國際認可的高端。

世界不是只有美國，也不是所有台灣人都要去美國，但我們疫苗接種與世界的落差，卻絕對是國家政策的一個重大失敗。以台灣的國家實力，當前的疫苗困境根本不該出現。每次外國捐疫苗時，陳時中都開心拿著感謝手板開記者會，把台灣的恥辱搞得像是在慶功，實在令人嘆為觀止。