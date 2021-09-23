日前美國白宮防疫協調官宣布，11月開始，外籍旅客入境須出示「完全接種新冠疫苗」證明。另外，美國食品藥物管理局（FDA）也宣布，這是指接種FDA授權或通過的疫苗，或者是世衛組織所授權的疫苗。

按FDA目前只核准了莫德納、BNT與嬌生疫苗，而世衛組織所授權的疫苗還包括了中國國藥、中國科興和印度的Covishield等7種疫苗。此一消息傳至國內，相信必定傷了許多人的心，尤其是小英總統。

強扭的瓜不甜，高端疫苗硬推上市，這是始料可及的。雖然高端在尚未做完第2期試驗之際，衛福部就給予緊急使用授權，但畢竟經不起國際考驗；柯文哲也說，「這是早就預料中的事，我過去幾個月不是在講這件事情嗎」？

不過，一向老神在在的防疫指揮官陳時中指出：台灣人赴美並未受限制，11月之後是否會變成全面適用，將與外交部保持聯繫，1個月的變化是非常多的。但現在也不需要外交部幫忙了，因為美國在台協會隔天即宣布，禁令是包括了「所有」外籍成年旅客。

陳時中在回應打高端的人是否不能去美國？竟神回應「世界也不是只有美國」。眾人皆醒我獨昏，看來防疫指揮中心已經是黔驢技窮，就只能說一些無厘頭的話來回應，讓「陳時中語錄」再添上一筆。

在大家擔心正副總統未來可能無法訪問美國時，陳時中的一句話「政治意涵大於防疫意涵，自然會有妥善的安排」，的確，在蔡政府眼中政治大於防疫。不過這也再一次證明民進黨政府的防疫指南正是「政治凌駕科學與專業」！

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