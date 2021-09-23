9月21日，美國總統拜登在第76屆聯合國大會上發表講話。拜登的話語中充斥著「人類共同挑戰」、多邊組織、民主價值觀等話語，並強調美國的作用和「貢獻」，可謂言辭華麗，給人一種正能量滿滿的錯覺。然而，這些只是表象，實則話裡有話、暗藏玄機，暴露了美國繼續奉行霸權主義，以意識形態劃線並推動「顏色革命」，利用「小圈子」甚至各種污名化手段打壓對手，挑動世界走向割裂和對立的真實意圖。

首先，拜登所言繼續「引領世界」，實則是要延續美國的霸權。拜登在提及當今世界所面臨的「共同挑戰」時，不僅自詡為「領導者」，大談特談美國的「領導作用」，還宣稱要「引領世界走向一個對所有人民而言都更和平、更繁榮的世界」。顯然，拜登口中的「領導作用」實際是要美國繼續充當世界霸主，讓美國一家決定世界事務。在此過程中，拜登宣佈要建立「全球健康威脅理事會」來應對疫情，則意味著美國要拋開世界衛生組織，打造一個由美國說了算的新機制。而所謂「尋求全球貿易和經濟增長的新規則」，同樣暴露了美國拋棄世貿組織，另起爐灶以單獨掌控世界貿易規則的野心。可以說，拜登的講話表明，為了延續霸權，美國已經吹響了大範圍改變當前世界體系和國際規則的號角。這也說明，美國近年來動輒掛在嘴邊的「修正主義大國」，不是別人，而是美國自己。

其次，拜登標榜「民主價值觀」和「聯合國創始精神」，實則是以意識形態劃線並繼續在全球推動「顏色革命」。拜登的講話看似充滿「責任擔當」，實則暗藏玄機。他宣稱，面對世界各地「公眾表達他們的不滿」「人們紛紛走上街頭」，美國要當「領導者」，且「有責任回應這一呼聲」，「使用我們的資源和我們的國際平台來支持這些聲音」，「與發出這些聲音的人們合作」。這不禁讓人想到美國此前在世界各地，特別是美國眼中的「威權國家」「集權國家」，支持反對派、煽動「街頭革命」的場景。顯然，美國並沒有從其改造中亞、中東的失敗中汲取教訓，而是要繼續在全球各地搞「顏色革命」，搞政權顛覆。

第三，拜登加強與盟友合作的相關表述，實則是要利用「小圈子」打壓對手。拜登在講話中除了表示要倚仗美國的「價值觀和實力」，還多次提及盟友和夥伴的作用，如宣稱要「同盟友和合作夥伴共同努力」「重建我們的盟友並重振夥伴關係」「將與民主夥伴合作」等。改善和加強與自己盟友的關係原本無可厚非，但美國這樣做的目的不僅是增進其自身利益，還要通過各種「小圈子」在不同領域打壓對手。拜登在講話中提到了北約、歐盟、美日印澳「四方安全對話」等，實質是要在歐亞大陸的兩端分別針對俄羅斯和中國打造軍事同盟體系。而「與民主夥伴合作」，確保新技術的進步「不被用於壓制不同政見或少數族群」，潛台詞是要在技術領域打造排他性的「小圈子」，其針對目標不言自明。

第四，拜登宣稱「不尋求一個分裂成僵化陣營的世界」，實則卻在推動世界走向割裂和對立。拜登雖然宣稱美國「不尋求一場新冷戰」「不尋求一個分裂成僵化陣營的世界」，但卻要求「所有人」必須追隨美國的價值觀，並對中國新疆、埃塞俄比亞北部、俄羅斯車臣、喀麥隆、蘇丹、摩爾多瓦等一一點名，將白俄羅斯、緬甸、敘利亞、古巴、委內瑞拉等列入「非民主世界」，宣稱要「與和我們具有同樣信念的各方合作」。這顯然是將世界一分為二，分為「民主世界」和「非民主世界」，並強迫「民主世界」跟隨美國與「非民主世界」進行鬥爭。

當今世界恰逢百年未有之大變局，人類社會面臨的各色挑戰愈加複雜和尖銳。在此過程中，世界各國唯有摒棄小圈子和零和博弈思維，本著相互尊重、合作共贏的理念攜手共進，才能給本國人民及各國人民創造一個更加美好的未來。如若不然，定會逆歷史潮流而動，成為時代的棄兒。（作者系中國現代國際關係研究院美國所副研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※