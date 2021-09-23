網路上對講得好的話稱之為「金句」，對強詞奪理、引人反感的話則叫做「幹話」；中央流行疫情指揮官陳時中已經雄踞「幹話王」榜首相當時日，最近面臨在野黨的輪番猛轟，更是壓力陡增，語無倫次，從幹話王一舉進化為「耍賴王」。

立委問他3+11破口會議記錄的問題，陳時中被問急了，竟然嗆了句「我不能講錯一句話嗎？」這個反應立即引發大嘲諷，因為陳時中過去前科累累，講錯的何止一次，根本就是一錯再錯，轉不回來！而且他老是說這個決策由他負責，問題是你要怎麼負責？你有挑起責任嗎？近千條人命難道是你一句講錯話就能了的嗎？

記者問他疫情剛開始為何不買3000萬劑BNT，陳回答「去年9月BNT才進入三期，一次要買3000萬劑，誰敢買？」這就絕了！那今年5月高端疫苗二期仍未解盲，衛福部為何就敢簽下1000萬劑合約？豈非擺明了要挺高端讓全民當白老鼠！

外界要他提早做「疫苗護照」準備，他說美國禁止入境名單並未匡列台灣在內，結果AIT馬上打臉，說是全部包括在內。陳時中臉上無光，被問急了竟然回了句「世界不是只有美國」。這不是惱羞成怒、什麼才叫惱羞成怒？

說錯話不是重點，要命的是說錯話的心態，不但不認錯改正，而且還硬拗到底，扭曲事實。過去順風得勢時，全台都「順時中」，直到疫情大爆發，頻頻出包疫苗荒，各縣市開始「逆時中」自救，現在陳時中自己更變本加厲，變成「扭時中」。蘇貞昌竟還袒護「這麼認真的指揮官不該下台」，正所謂「一皮天下無難事，人到無恥鬼見愁」，耍賴之王比疫情更讓人無奈嘆息。