AIT證實11月起所有成年人入境美國必須完整接種疫苗，打臉陳時中和蘇貞昌認為這規定不適用台灣的說法，不只這兩人，政府至今自嗨防疫「模範生」，渾然不覺台灣從5月起就已被外媒大酸「神話破滅」「吹牛破功」，連疫苗都要靠捐贈的政府，還自認能享特殊待遇？

美國的新規定不難理解，儘管新冠肺炎疫情還在亂竄，但在推廣大量接種疫苗後，美國境內多數人已恢復正常生活，反觀在台灣，只要外出，無論旅遊還是用餐仍處處受限，就連登山、健身運動都得戴上口罩，最大原因就是疫苗短缺，讓接種率無法迅速提升。

對於被AIT打臉，行政院還在狡辯「美國當前對台灣並沒有限制，AIT也說11月上路」，問題是媒體從頭到尾都是詢問美國的「新規定」，陳時中和蘇揆一貫不承認說謊或說錯，不是把媒體問題當空氣，就是如同他們的疫苗政策，只看到「眼前」，根本沒想過「超前部署」。

由永齡基金會、台積電和慈濟基金會共同採購捐贈的BNT疫苗，周三在國高中校園開打，蔡英文在第一批BNT疫苗抵台時就宣稱「我們透過公私協力爭取BNT疫苗」，指揮中心也決定讓12歲至18歲在校群聚的學生優先施打，彷彿政府為了照顧學生族群，積極爭取採購BNT疫苗。

但事實上，若非這3個民間單位不顧衛福部拿著「原廠授權書」、「只限政府採購」等重重關卡一再刁難，直接訴諸民意，鍥而不捨的迫使政府不得不就範，最可能造成防疫破口的學校學生，根本沒有疫苗可打。

儘管如此，蔡政府至今還不認錯，美國去年已宣布採購1億劑BNT、歐盟2億劑、日本預定採購1.2億劑，但陳時中周三面對立委質詢時竟稱「去年沒人敢買BNT」「去年9月BNT才進入第三期，誰敢說敢買？」還大言不慚疫苗採購「沒有慢」，根本「睜眼說瞎話」。

政府不敢買進入三期臨床試驗的BNT，卻敢買只完成二期期中解盲的高端，還一口氣火速下訂1000萬劑，蔡英文甚至5月中就預告，國產疫苗希望能在7月底開打，不只敢買還敢讓國人施打，這不是雙標什麼才叫雙標！

被立委問到造成防疫破口的3+11會議，明明是自己開的會，卻甩鍋給副指揮官陳宗彥？陳時中還不悅的說「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」會議記錄「沒有就是沒有，再問一百遍它還是沒有啊」。

陳時中自認說錯話，卻至今不承認做錯事，明年疫苗採購仍未超前部署，就連說錯話，態度上都像在責怪別人不該問，《時代雜誌》曾形容台灣「打破世界上最吹牛的COVID-19防禦系統，只需要靠一杯小小的秘密茶水（指阿公店茶室）」，看來5月爆發的本土疫情，還沒有讓防疫指揮中心和蔡政府學乖。