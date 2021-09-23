戰後以來，美國共和及民主黨的外交大戰略依違現實及自由主義：前者強調安全，傾向於圍堵的手段；後者重視利益，揭櫫交往的途徑。然而，當下兩黨外交建制菁英有所謂「自由式國際主義」起碼共識：現實主義的圍堵策略可以由威嚇、嚇阻、到限制性圍堵，而自由主義的策略也可以由建設性、條件式、到脅迫式交往，兩者難免重疊，看不出本質上有何不同。

冷戰結束，老布希總統心猿意馬，派兵打了一場波斯灣戰爭，逼迫伊拉克由科威特撤軍。柯林頓對於外交心不在焉，主要的貢獻在於促成北愛爾蘭的和解。小布希一上台就碰上九一一恐攻，憤而出兵阿富汗推翻塔利班政權，人心不足、好大喜功，又移師西指伊拉克。歐巴馬力不從心，雖然結束在伊拉克的戰事，卻又介入利比亞、及敘利亞的內戰，更半暝仔反症增兵阿富汗。川普用心計較、錙銖必較，開始著手阿富汗撤軍。拜登亟欲抽腿，初步看來頂多是歐巴馬2.0。

拜登初試啼聲撤軍阿富汗，「拜登主義」呼之欲出。根據拜登公布的《國家安全戰略暫行指南》，美國的國家利益畫分為安全、利益、民主3個場域，端賴議題進行有條件的交往，決定究竟要競爭或合作。然而，實際上的運作未必可以順心切割處理，要是3場競局無法如意聚合的情況下，勢必決定優先順序及割捨；當然，民主或許只是門面，難說軍事安全與經濟利益孰重，中產階級外交則擺明內政勝於外交。

拜登的國際觀可以歸納為冷戰時期的溫和派、後冷戰的鷹派、及進入千禧年的鴿派三大階段。首先，拜登以反越戰的姿態選上參議員，不免隨俗採取溫和姿態，反對增援南越、擴充軍備壓制蘇聯、或發動波斯灣戰爭。冷戰結束、美國意氣風發，拜登支持美國用兵巴爾幹半島、阿富汗、及伊拉克，還推動北約擴充、宣稱可以確保歐洲未來50年的和平。由於美國在阿富汗、及伊拉克的反顛覆行動不順，社會瀰漫伊拉克症候群，拜登開始反對在利比亞及敘利亞動武。

對於拜登來說，中國崛起已經是不可忽視的現實，美國必須集中心力應付挑戰，印太才是當前的戰略軸心，而東亞、及南海更是重中之重。

相較之下，俄羅斯卻是次要的，可以曉以大義，連桀驁不馴的敵手伊朗、北韓都要稍安勿躁。至於沒有剩餘地緣政治價值的阿富汗，當然可以棄之如敝屣，接下來應該就是從伊拉克及敘利亞撤軍。

在過去，家大業大的美國可以隨心所欲；現在依然獨霸，稍顯捉襟見肘，勢必量力而為、調整優先順序，也就是安內攘外。由於拜登沒有鮮明的願景，手段上講軟硬兼施，除了談笑風生之於義憤填膺、多邊之於片面主義，看來近似於川普的「務實的現實主義」。由在商言商的共和黨到滿口仁義道德的民主黨政府，威爾遜及卡特是殷鑑。

民進黨的看法是「親美反中」，國民黨內的主流是「親美和中」，很難區分到底是投懷送抱或被推上火線。陳達儒、蘇桐詞曲的《青春悲喜曲》寫著「阮心內為哥無變愛到死、阮一生不知幸福也是悲」，苦戀「東邊只有幾粒星」。台灣位於南海與東海間，頓時獲得關愛的眼神，受寵若驚；然則，戰爭乃不祥之物，莫言紅利。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）