張亞中教授承諾，若當選國民黨主席，會與中國共產黨進行兩岸和平備忘錄的對話協商，並表示「兩岸和平協定搞定以後，台灣就有國際空間」。然而，就張教授提出的立論基礎與實質內容，近乎「兩國論」，幾可斷定無法通過檢驗。

檢視「創造兩岸和平備忘錄」九條條文，裡面有不少待商榷之處。例如第二條「主權不分裂」，所謂「共同承諾不分裂整個中國的主權，並共同維護其主權及領土完整。」中國的主權既然不分裂，由兩岸人民共有及共享，那麼台灣與大陸彼此之間是什麼關係？是聯邦？是邦聯？是類似歐盟的成員？還是1972年後，1990年統一前的德國，也就是「一個德意志，兩個國家」（一德兩國）？

如果是聯邦，那麼大陸與台灣就是這個聯邦的兩個邦，也就是「一國兩邦」；如果是邦聯，那麼大陸與台灣就是這個邦聯之中的兩個國家，也就是「一邦聯兩國家」？如果是德國模式，則有可能被解讀為「一德兩國」，仍然是「兩國論」（所謂「特殊國與國關係」）。如果是類似歐盟的成員，也就是「一聯盟兩國家」。除聯邦外，其他三種模式─邦聯模式、德國模式或歐盟模式，都將是兩個國家，這跟李登輝的「兩國論」有何不同？台灣與大陸怎麼可能接受？

此外，第三條「治權平等分立」，所謂「憲政秩序主體」究竟為何？不就是國家嗎？張教授的主張實質上仍是「兩國論」。第五條「國際參與」，兩岸與國際社會的第三方同時維持官方關係，在國際組織中共同出現，在外觀上就是兩個國家，如何能不意指整個中國之分裂？即使雙方「共同合作，維護中華民族之整體利益」，也不可能消除「兩國論」的印象。台灣與大陸都能接受嗎？

第六條「推動融合」也有問題，何謂「在雙方同意之領域成立共同體，共同推動兩岸之融合？」成立共同體的領域是什麼？兩岸要融合成什麼？張教授在這部分並未具體說明。至於第七條「互設代表處」，早在馬英九政府時期兩岸已開始討論互設機構，談了兩年，但大陸顧慮甚多，故未成功。張教授何以斷定，他來談會比馬英九更可能成功？

第八條「對統一後政治制度安排」問題更大。第一個質疑就是：兩岸談「和平」備忘錄為何要包括兩岸「統一後」的安排？難道雙方在討論和平備忘錄時，已決定兩岸要立即統一嗎？第二個質疑，就是統一後的安排。大陸從1982年起就主張「一國兩制」，張教授對中共「一國兩制」的回應居然是「依據中山先生主張的『民有、民治、民享』的精神所設立的政治制度」。根據「民有、民治、民享」所設立的制度是什麼？這個答覆空泛飄渺，等於沒有答覆。

兩岸和平是絕大多數人的期望，但是兩岸和平並非一定要奠基於和平協議之上，馬政府執政8年，雖未簽和平協議，但兩岸和平繁榮，為兩岸隔海分治60年來所僅見。因為協議只是一紙文書，有當然很好，但國際談判中有許多簽了約又反悔或違背的實例，所以兩岸和平真正靠的是長期的制度化互動所帶來的基本互信、互諒，有了這些條件，和平協議自然水到渠成。

在兩岸關係發展上，必須要有中道、穩定的力量，才能真正促進和平。國民黨在馬英九執政八年時期，推動兩岸和解路線，建立了深厚基礎，甚至舉行兩岸領導人在新加坡會晤的「馬習會」，未來的主席應先抓穩這些重點，循序漸進，避免揠苗助長，才能穩健推動兩岸和平工程。

此外，國民黨作為最大在野黨，又是創建中華民國的政黨，未來的主席對於兩岸關係的論述要合憲、合法、合乎民意、合於台灣地區人民整體利益，不在話下，但至少也要考量台、陸、美三方關係，才會有明確可行的兩岸和平路徑圖，不能「漫步在雲端」地說要親自去北京談兩岸和平協定。何況國共兩黨去談兩岸和平協定，適當嗎？

最後，對於兩岸關係中最重要的外在因素美國而言，國民黨的兩岸政策必須要讓美國不感到意外，而且不損及其在印太地區的政治、經濟、軍事等利益。美國於法、於理、於情不能阻擋兩岸的和平發展，但美國有其對台灣的影響力，張亞中教授卻都避談這點，顯然沒有務實看待美國角色的考量。兩岸關係千絲萬縷，包括美國的國家利益，任何不考慮美國因素的兩岸政策，就是不務實的兩岸政策。

（作者為兩岸研究學者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※