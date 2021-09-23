本次兵棋推演後，當日美、英與澳洲發表聯合聲明，宣布建構以AUKUS為名的安全合作協議；誠然參與推演摯友方恩格在日前推演後所撰稿件中認為，此協議有可能嚴重衝擊原先推演軸向，但筆者將從其他視角解讀AUKUS協議。

AUKUS協議就國際法理來說，其位階並非等同於正式條約；因此後續不須經過三國國會進行審議，同時更無批准後換文程序。因此有些政治觀察家將AUKUS視為亞洲版北約序曲或基礎，顯然是過度高估此項協議在國際法理上的位階，AUKUS協議絕對無法與北大西洋公約相提並論。

AUKUS在本質上不是個共同投入集體防禦使命之軍事聯盟，就三方共同聲明顯示，其主要指向目標與合作範圍，係在強化國防科技合作與交流。此協議是否會建立常設性跨國合作組織，以便統籌相關國防科技交流活動，由於在聲明中無法證實，因此其未來影響層面與實質功效值得懷疑。

就目前來看，美、英、加與澳洲四國原先就已經存在以「國家科技與工業基礎」（NTIB）為名，其運作體制受到美國國防授權法案支持，並且詳細規範編入美國聯邦法典，以跨國性模式運作，針對安全與軍民兩用科技研究發展、生產製造、維修保養與相關活動之合作架構。所以相對於另行成立AUKUS協議來說，是否算是畫蛇添足，卻未見得能夠比NTIB增加任何實質效益，更是值得後續觀察。

北約組織之所以能在冷戰產生戰略嚇阻效應，並在冷戰後繼續在國際舞台仍具有政治影響力，究其原因就是因北約具有常設組織，並且下轄常備武力所致。而AUKUS協議首發序曲，不過是英美兩方協助澳洲發展核動力潛艦，此種合作層次就連借刀殺人都算不上，充其量只是幫助澳洲打造一把殺人刀。

就AUKUS協議問世過程來說，其實是個很糟糕的起手式，巴黎憤怒反彈，威靈頓當場澆下冷水，雅加達充滿疑慮，東京與新德里感覺被蒙在鼓裡，因此默然不語並未提出正面評價，但心中不快確實可以想像得到。就外交來說，AUKUS顯然不是個成功達陣、讓人滿意的成績。就拜登政府團隊在國際社會上合縱連橫，恐怕只算是在阿富汗灰頭土臉撤軍後，另外再添加個敗筆而已。

吾人必須理解，打高空虛張聲勢是嚇唬不住國際社會任何成員；若將國際戰略環境比擬為股票市場，AUKUS協議並未改變基本盤，最多只是個聳人聽聞消息面。未來澳洲發展核動力潛艦，依其國防工業能力及社會民情判斷，過程勢將充滿變數，確實不必過度反應，聽到風就是雨，恐怕是會言過其實。

北京與華盛頓互動運行軌跡，看來並不容易因AUKUS協議而嚴重偏向，其雖是本次推演想定漏網之魚，但就整體推演成果來看實不足惜！

（作者為中華戰略學會研究員）（兵推系列完）