隨著張亞中異軍突起，本週六將舉行的國民黨主席選舉儼然成黨發展路線重要抉擇。幾場辯論與政見發表會，張亞中憑巧口簧舌與辛辣言論炒熱聲量；黨組織發動「換柱2.0」移送張亞中至考紀會「遭撤銷」，卻反效果地把原本陪榜者送進贏者圈，讓張亞中當選機率倍增，但其自豪的核心論述鮮少被認真拷問，不是沒有聚焦，就是被張亞中藉攻擊轉移焦點，直到日昨趙少康專訪，吾人得以窺知端倪，張亞中兩岸論述的缺陷也暴露無遺。

第一，張亞中難以說明兩岸和平備忘錄的急迫性。張亞中說兩岸只有兩條路線，一則民進黨的「鬥」，一則國民黨的「拖」；然後張認為用「鬥」對民進黨有利，用「拖」卻對國民黨不利，欲說服莫「溫水煮青蛙」，應談和終結兩岸敵對。論民進黨部分言之有理，但其他卻不盡然。首先，國民黨的維持現狀並非消極拖字訣，張亞中明顯忽視現下在野時期與馬政府時期的兩岸官民交流成果；現狀的動態積極維穩，非張亞中所謂消極「煮蛙」。其次，兩岸敵對狀態70餘年，究其關係錯綜複雜、牽連者眾、人民往來絕非單薄的「敵對」足以形容之，經驗上亦難以一家之言、兩岸代表的一紙協議終止所謂「敵對」。70餘年來在有機發展的進步與倒退中，兩岸發現彼此同異，對於將來何去何從絕對有助益。

第二，張亞中受訪時失守兩岸和平備忘錄必要性。張亞中用「男女結婚難道要永遠不離婚才結？」陳述簽署得以「暫時取得和平」。姑不論國人見證中共治理香港「一國兩制」毀約經驗，猶如已知對方「渣男/女」根本難以信任，因此取得所謂「暫時和平」究竟有何生活經驗的意義？飛彈、駐軍撤除能重佈，既知毀約可能必須維持軍備，故其論述內在邏輯注定自毀，吞噬張亞中欲求和平痴心。更重要地，過去兩岸「敵對」狀態猶能在擱置爭議下展開穩健累積互信的交流，即使只是所謂事務性交流，也比聲稱在瀰漫反/疑中情緒幾年下，逕自簽訂恐被毀棄的和平備忘錄更有建設性與可行性。

第三，張亞中非「中華民國派」，易淪為紅統作嫁。中華民國派堅持「一中各表」；「一中」源自中華民國憲法，「各表」是兩岸經驗世界保存中華民國對等尊嚴的實踐保證。張亞中過去發表「一中同表」即抨擊「一中各表」「溫水煮青蛙」（煮好多年），代表其反對「各表」理念。就中共而言，維持現狀推遲解決台灣問題，是養虎為患；但就中華民國派而言，維持現狀並非如張亞中這般欲除之後快的問題，而是確保「各表」下生存根本的利益，遠大於「一中」（終極）統一的利益。

張亞中雖辯稱非支持中共統一台灣的「紅統」，但急於攤牌改變現狀的立場，顯易為紅統所用。

（作者為前國會助理、自由撰稿人）

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