1986年7月，張忠謀回台剛接任工研院院長那天，前任院長方賢齊交給他一頁A4紙，上面條列急辦事項的清單，項目第一件事，就是要趕緊為美國回來新竹科學園區創業的3家IC半導體公司團隊籌建晶圓製造工廠。這3家華裔創業者來自IBM、HP、Intel幾家跨國企業，他們的專長領域都與半導體相關，當初在李國鼎發展高科技政府高層號召鼓勵下，放棄美國大公司的優渥待遇，回到本島剛成立不久的新竹科學園區創業。

當時的科學園區環境資源十分貧乏，除了研發環境、辦公室，以及政府的獎勵政策以外，人才、廠房、創投資金等高科技廠商必要的條件都付之闕如，如果政府不能幫他們解決生產工廠問題，巧婦難為無米之炊；沒有工廠，就沒有晶片可生產出來，最終新竹科學園區第一批半導體公司就要腰折。一旦半途而廢，傳到海外華裔人才的耳中，恐怕就不會再有優秀專家，願意拋棄高薪回來創業了；那麼，剛成立沒多久，本來要作為台灣高科技研發中心的「新竹科學園區」，就會成了空中樓閣，轉型不成，它就會是國內另一個傳統工業區罷了。哪能創造我們今日看到的，全台灣新竹、竹南、台中、台南、路竹這些蓬勃發展的科學園區，一年替舉國家創造5、6兆億產值的實際成果呢。

如此，李國鼎、孫運璿擘畫多年的心血將成為空中樓閣，幻影一場，這是何等令人扼腕的事。他們兩位政府最高財經科技領導人，尤其是擔任過財經兩部部長經歷，又被蔣經國總統賦予「行政院應用技術發展小組召集人」的李國鼎更是念茲在茲，焦急的不得了，得趕快要幫新竹科學園區這3家新創半導體公司，解決當急之務──成立晶圓半導體製造工廠不可。這是當時張忠謀接任工研院院長第一個月面臨的情景。

因此，當方賢齊把那張急辦事項紙張交給張忠謀時，特別叮嚀Morris：K.T（李國鼎的英文名字簡稱）對這件事特別急，應該幾天內就會來找你談。果不其然，接任院長不到幾天，就接到KT的電話，要他隔週一到行政院參加K.T主持的會議，討論如何為這3家半導體新創公司找出一個解決方案。事實上，當時的選項之一，就是幫3家各成立一家晶圓廠。可是政府沒那麼多預算，後來就接受張忠謀的建議，傾向於創立一家有晶圓製造能力的半導體公司，由它幫3家半導體公司生產。

張忠謀向筆者表示，這3家半導體公司其實當初都是規畫做非邏輯IC的晶片，他卻規畫導向邏輯IC的特殊應用積體電路（ASIC）的製造。政府高層只要因應3家公司要求，早日成立晶圓製造工廠；至於製程技術方向，充分信任Morris操盤，由他自行決定。

值得一提的是，1987年剛成立時的台積電技術來源，主要是工研院電子所的6吋晶圓廠，其次是飛利浦部分技術轉讓。那時候晶圓製造主流技術是聯電的3-5微米製程，主要產品是消費IC領域；反而台積電的1.5微米製程比較是曲高和寡，每月兩萬片產能鑑於國內IC設計公司只有30家，且多屬小型月需產能幾百片，根本消化不了，急需拓展海外市場。這也是TSMC剛成立時前幾任總經理，都是張忠謀從他熟悉的美國半導體產業找老外來擔任的背景。

1988年英代爾CEO安迪．葛洛夫來台，張忠謀力邀他到新竹科學園區工廠參觀，希望能取得當時是全球炙手可熱個人電腦微處理器晶片的製造龍頭，這家Wintel聯盟大廠的訂單。皇天不負苦心人，隔了一年，通過該公司派來專家小組的兩百項工作問題的所有認證後，終於獲得來自英代爾第一張訂單，馬上把產能填滿，展開台積電開廠以來新的一頁。

這就是當年無心插柳，卻茂盛開花，最後成為一棵龐然大樹，樹蔭護住了台灣這個科技之島的由來。

【未完待續】